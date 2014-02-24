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Тимати и Баста зовут москвичей на "Вечер памяти"

5 апреля 2017, среда, 19:01 – СОЧИ-24

Тимати и Баста зовут москвичей на "Вечер памяти"
Тимати и Баста зовут москвичей на "Вечер памяти"
Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве.
По словам Тимати, такое горе может коснуться каждого. "Молодые ребята и девчонки ушли из жизни. У них все только начиналось, у них были свои мечты, которые никогда не сбудутся", – написал исполнитель на своей странице в Instagram, снабдив запись хэштегом #питермыстобой. Призвал выйти на акцию и рэпер Баста. "Завтра (6-го апреля) в Москве акция в память о погибших при теракте в петербургском метро. Питер, мы скорбим вместе с тобой. Приходите завтра на Манежную площадь в 17.00", – написал популярный исполнитель в своем Instagram.
Поддержали акцию также журналисты и общественные деятели. "Друзья! Трагедия питерцев – это наша общая боль. Им нужна поддержка. Давайте завтра соберемся на Манежке в 17.00. Мы вместе!" – написал публицист и политолог Армен Гаспарян на своей странице в Twitter.
Прийти на "Вечер памяти" призвал всех неравнодушных известный журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. "Я возьму свой мотоцикл и приеду на Манежку, и брошу клич. Кто-то придет. Мы вместе будем. Хочется почувствовать, что сердца бьются в унисон – я не утрирую. Я хочу смотреть в глаза таким же, как я. Потому что есть такие моменты в истории страны, народа, когда надо почувствовать, что ты не один. Когда надо увидеть глаза друг друга", – заявил он. Акцию поддержал также теле– и радиоведущий Владимир Соловьев. Кроме того, свое участие в мероприятии подтвердили ряд представителей спорта, шоу-бизнеса и культуры. "Вечер памяти" пройдет в российской столице в четверг, 6 апреля, в 17:00. Официальную заявку на проведение мероприятия подала Московская федерация профсоюзов. "Московская федерация профсоюзов Москвы, профсоюз работников метрополитена, профсоюз работников транспорта, Транспортная ассоциация московской агломерации проводят акцию памяти и солидарности "Питер – мы с тобой!". Акция включает возложение цветов и зажжение свечей у памятного знака "Город-герой Ленинград". Приглашаем всех неравнодушных людей принять участие", – говорится в сообщении.Теракт в метро Петербурга произошел днем 3 апреля. В 14:40 смертник привел в действие бомбу на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате происшествия погибли 14 человек, десятки пострадали. По факту теракта возбуждено уголовное дело.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»

сегодня, 20:44
Темные пятна в расследовании петербургского теракта

Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»

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Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»

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Сотрудникам правоохранительных органов удалось опознать всех 13 погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга..»

сегодня, 19:01
Тимати и Баста зовут москвичей на "Вечер памяти"

Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»

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Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»

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