Ткачев попросил 250 миллиардов для аграриев

14 марта 2017, вторник, 17:14 – ИА СОЧИ-24



Ткачев попросил 250 миллиардов для аграриев

Агропромышленный комплекс России завершил 2016 год с рекордными показателями. В частности, страна вновь стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Однако, чтобы поддержать отрасль на том же уровне, необходимо дополнительное финансирование. Проблемы развития сельского хозяйства и выполнение проекта "ЕР" "Российское село" обсуждали на выездном заседании думской фракции "Единой России".Успех уборочной кампании и рост числа реализованных инвестпроектовзависит от дополнительного финансирования, заявил член Высшего совета партии,глава Минсельхоза Александр Ткачев. По его подсчетам, размер господдержкиотрасли необходимо увеличить на 36 миллиардов рублей – до 250 миллиардов.Министр отметил, что дополнительная поддержка требуетсячетырем направлениям. В частности, 9 миллиардов рублей необходимы на льготноекраткосрочное кредитование, по 10 миллиардов – на льготное инвестиционноекредитование и единую субсидию, еще 7 миллиардов рублей – на докапитализацию "Росагролизинга".Глава ведомства также напомнил, что единая субсидияконсолидировала некоторые меры поддержки, это повышает эффективностьиспользования бюджетных средств. В то же время, ее финансирование в текущемгоду снижено. "Дефицит средств в проекте бюджета на 2017 год непозволил учесть дополнительную потребность в средствах на закладку садов длясохранения набранных темпов. В единую субсидию погружена грантовая поддержкафермеров и сельхозкооперации. Эти меры поддержки тоже пользуются повышеннымспросом в регионах", – подчеркнул Ткачев.Министр сообщил, что в очереди на получение грантов стоят около7 тысяч фермерских хозяйств и сотни кооперативов. Дополнительная потребность награнты малым формам хозяйствования составляет 12,5 миллиарда рублей. Пока награнты предусмотрено направить 8 миллиардов рублей из федерального бюджета – этоболее 20% единой субсидии.В поддержке нуждаются и банки, кредитующие АПК, считаетминистр. По словам Ткачева, Минсельхоз обсуждает возможность снижениятребования к их уставному капиталу. Глава ведомства напомнил, что сейчас всистеме льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% могут участвовать банкис уставным капиталом не менее 20 миллиардов рублей. Эту сумму предлагаетсяснизить до 10 миллиардов. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре ИосифКобзон поинтересовался у министра, как его ведомство планирует поддерживатьразвитие культуры и спорта на селе. Глава Минсельхоза признал, что средств наэто сейчас выделено ничтожно мало – около 200 миллионов рублей. А дляполноценного развития культурной сферы необходимо как минимум еще 2 миллиарда."Поэтому первична экономика. Хотя мы не должны забыватьо культуре и спорте, которые важны. Просто дом культуры в чистом поле никому ненужен. Людям нужны, например, дороги и другие вещи. А это перечень на 100 миллиардов рублей",– подытожил министр.О необходимости развития социальной сферы напомнилсобравшимся первый замруководителя фракции "Единой России" НиколайПанков. "Для нас важно видеть, как развиваются программа социальногоразвития сельских территорий, программы животноводства, растениеводства,которые обеспечивают нашу продовольственную и государственную безопасность",– подчеркнул Панков. Парламентарий уверен, что задача доступности качественнойсельскохозяйственной продукции, которую перед аграриями поставил президентВладимир Путин, будет выполнена.Необходимо сделать все возможное, чтобы темпы роста в российскойсельскохозяйственной отрасли не снижались, согласился руководитель фракции"ЕР" в Госдуме Владимир Васильев. Депутат подчеркнул, что в прошломгоду отечественный аграрный сектор показал очень достойные результаты. "Ростпроизводства составил 4,8%. И сегодня нам необходимо сделать все, чтобы этоттемп не снижался, чтобы и в ходе посевной кампании, и в ходе уборки урожая мыполучили результаты, которые так необходимы нашей стране", – заключилВасильев.Подводя итоги заседания, председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что подобные обсуждения пройдут и в регионах, где парламентарии смогут поднять волнующие их проблемы на встречах с представителями местных ведомств, отвечающих за АПК. Спикер нижней палаты согласился, что поддерживать сельскохозяйственный сектор необходимо, чтобы поддержать рекордные темпы его развития. В то же время, большое значение имеет прозрачность в вопросе распределения тех, пусть и небольших, финансов, которые выделены на отрасль сегодня. Вячеслав Володин напомнил, что справедливость – краеугольный камень программы "Единой России".

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