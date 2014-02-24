Толстый енот устроил погром на кухне (видео)

6 марта 2017, понедельник, 16:28 – ИА СОЧИ-24



Толстый енот устроил погром на кухне (видео)

В Алма-Ате енот проник в один из домов и устроил погром на кухне. Шокированные жильцы сняли инцидент на видео.Упитанный зверек забрался в раковину, доверху наполненную грязнойпосудой, и стал там копошиться. Енот увлеченно переворачивал тарелки и слизывалостатки еды. При этом действовал он очень нагло и разбил несколько чашек. Со стороны казалось, что животное пытается навести порядок.Как енот проник в дом, неизвестно. После попыткихозяйки погладить незваного гостя он нехотя покинул кухню, передает Tengrinews.kz. Между тем пользователи Сети заподозрили авторов видео в подлоге. Уж очень уверенно вел себя дикий зверек в человеческом жилище, посчитали они.

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