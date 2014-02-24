Толстый енот устроил погром на кухне (видео)

В Алма-Ате енот проник в один из домов и устроил погром на кухне. Шокированные жильцы сняли инцидент на видео. Упитанный зверек забрался в раковину, доверху наполненную грязной посудой, и стал там копошиться. Енот увлеченно переворачивал тарелки и слизывал остатки еды. При этом действовал он очень нагло и разбил несколько чашек. Со стороны казалось, что животное пытается навести порядок. Как енот проник в дом, неизвестно. После попытки хозяйки погладить незваного гостя он нехотя покинул кухню, передает Tengrinews.kz. Между тем пользователи Сети заподозрили авторов видео в подлоге. Уж очень уверенно вел себя дикий зверек в человеческом жилище, посчитали они.
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала отмену приговора бывшей воспитательнице Евгении Чудновец. Детский омбудсмен заявила, что приветствует решение президиума Курганского областного суда...»
Валентина Терешкова пригласила депутатов Госдумы вступить в отряд космонавтов. Первой в мире женщине, преодолевшей земное притяжение, исполнилось 80 лет. С юбилеем Валентину Николаевну поздравили коллеги-парламентарии...»
Риск возникновения распространенных эстроген-независимых раковых опухолей груди, имеющих наихудшие показатели выживаемости, можно снизить с помощью средиземноморской диеты. Таким образом угроза возникновения заболевания падает на 32%...»
В Сети появилась очередная часть программы "Пусть говорят", посвященная изнасилованной Диане Шурыгиной. На этот раз 17-летняя девушка пришла к Андрею Малахову в сером обтягивающем платье и вела себя более сдержанно. В эфире передачу покажут 6 марта в 20:00 мск...»