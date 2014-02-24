"Тормозного" главу МИД Украины высмеяли за слова о Крыме

19 марта 2017, воскресенье, 13:44 – ИА СОЧИ-24



"Тормозного" главу МИД Украины высмеяли за слова о Крыме

Российская сторона с юмором встретила попытку министра иностранных дел Украины Павла Климкина устроить провокацию своими словами о Крыме. После слов о "возвращении свободы" крымчанам он стал объектом для многочисленных шуток.В то время, как россияне праздновали третью годовщину воссоединения с Крымом, украинским политикам оставалось лишь устраивать словесные провокации. Впрочем, к ним уже давно перестали относиться всерьез.Так, министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал крымчанам "вернуть свободу". "Три года назад у крымчан отобрали свободу. О свободе не бывает компромиссов. Мы ее вернем совместно", – написал он на своей странице в Twitter. Продублировал он свое сообщение и на английском языке. Русский, на котором говорит в Крыму абсолютное большинство, украинский дипломат проигнорировал. В рускоязычном сегменте Сети сообщение вызвало настоящий шквал шуток в адрес Климкина. Примечательно, что не нашел он понимания и среди украинцев, которые стараниями Киева видят в жителях полуострова "предателей" и настроены к бывшим согражданам крайне агрессивно. Однако по-настоящему смешными для многих стали слова Павла Климкина об освобождении. Прошелся по украинскому дипломату российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. "Ну и тормоз! Они уже три года как свободны", – написал он на своей странице в Twitter. Напомнил об ушедшем поезде Павлу Климкину и член Совета федерации России Алексей Пушков. Он подчеркнул, что крымчане уже выбрали свободу, проголосовав за воссоединение с Россией. Ну а самому Климкину тем временем припомнили и нелепый вид в подвернутых джинсах, и другие промахи. Главе украинского МИДа посоветовали сперва решить проблемы в своей стране, а уже потом пытаться лезть с советами за границу.

СОЧИ 24