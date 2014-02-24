|3 апреля, понедельник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Трамп объяснил конфуз на встрече с Меркель
3 апреля 2017, понедельник, 08:30 – СОЧИ-24
"Я пожал ей руку
около пяти раз, затем мы сидели на двух стульях. Я предполагаю, что репортер
сказал пожать ей руку, но я этого уже не слышал", – заявил Дональд Трамп в интервью изданию Financial Times. Президент США отметил, что встреча прошла
отлично, сообщает "Газета.ru".
Как писали Dni.Ru, Ангела Меркель посетила
Белый дом 17 марта. Во время протокольной съемки в Овальном кабинете произошел неприятный инцидент: Трамп отказался пожать ей руку. От
неловкости канцлер даже слегка покраснела.
В соцсетях тут же отреагировали на происшествие, связав поведение
Трампа с отсутствием должного воспитания. "Это было ужасно. Он как
ребенок, который еще не научился манерам", – написал один из пользователей
Сети.
Позже президент США разместил на своей странице в Facebook фотографию рукопожатия с коллегой. "Для меня честь
приветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши нации имеют много общего, и
наш союз является символом силы для мира", – подписал снимок американский
лидер.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.