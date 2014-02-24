Трамп объяснил конфуз на встрече с Меркель

3 апреля 2017, понедельник, 08:30 – СОЧИ-24



Трамп объяснил конфуз на встрече с Меркель

Президент США Дональд Трамп прокомментировал конфуз, который произошел на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме. Американский лидер рассказал, сколько раз он пожал руку коллеге."Я пожал ей рукуоколо пяти раз, затем мы сидели на двух стульях. Я предполагаю, что репортерсказал пожать ей руку, но я этого уже не слышал", – заявил Дональд Трамп в интервью изданию Financial Times. Президент США отметил, что встреча прошлаотлично, сообщает "Газета.ru".Как писали Dni.Ru, Ангела Меркель посетилаБелый дом 17 марта. Во время протокольной съемки в Овальном кабинете произошел неприятный инцидент: Трамп отказался пожать ей руку. Отнеловкости канцлер даже слегка покраснела.В соцсетях тут же отреагировали на происшествие, связав поведениеТрампа с отсутствием должного воспитания. "Это было ужасно. Он какребенок, который еще не научился манерам", – написал один из пользователейСети.Позже президент США разместил на своей странице в Facebook фотографию рукопожатия с коллегой. "Для меня честьприветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши нации имеют много общего, инаш союз является символом силы для мира", – подписал снимок американскийлидер.

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