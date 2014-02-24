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Трамп отказался ужинать с журналистами

26 февраля 2017, воскресенье, 10:28 – ИА СОЧИ-24


"Я не буду присутствовать на торжественном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме в этом году. Желаю всем хорошо провести вечер", – на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп. Сам ужин должен состояться 29 апреля. Это ежегодное мероприятие, на которое по мимо журналистов, знаменитостей и политиков разного ранга по традиции приходит и американский лидер.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 11:30
Названа официальная причина смерти брата Ким Чен Ына

Вскрытие Ким Чен Нама позволило установить точную причину смерти мужчины в аэропорту Куала-Лумпура..»

сегодня, 11:14
Саманта Пауэр сделала признание о Чуркине

О скоропостижной кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят его близкие, коллеги и даже оппоненты. Так, постпред США при ООН Саманта Пауэр, с которой Чуркин ни раз сходился в словесной дуэли, написала отдельную колонку, в которой назвала его своим другом и одним из самых эффективных дипломатов...»

сегодня, 10:59
Пара геев из Британии боится своего русского ребенка

Британская гей-пара Глен Хэммет и Кит Миллей рассказали журналистом о своем страхе перед одним из усыновленных детей из России. По их словам, мальчик пытался их душить, ломал вещи. воровал деньги и угрожал. Теперь против него действует судебный запрет...»

сегодня, 10:28
Трамп отказался ужинать с журналистами

"Я не буду присутствовать на торжественном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме в этом году..»

вчера, 20:28
Весна принесет в Москву потепление и дожди

В столице в первый день весны потеплеет до плюс 7 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре России, 1 марта будет облачно, днем пройдет небольшой дождь, ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду, передает ТАСС. В последние дни зимы также будет комфортная погода..»

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