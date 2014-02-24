ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Трамп перекрыл кислород радикалу Ляшко

14 февраля 2017, вторник, 13:30 – ИА СОЧИ-24

Трамп перекрыл кислород радикалу Ляшко
Трамп перекрыл кислород радикалу Ляшко
Аннулирование десятилетней американской визы лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко может быть началом больших перемен в рядах киевской политической элиты. Такое мнение высказал украинский политолог Тарас Загородний.

По его мнению, неожиданное аннулирование визы Ляшко является предупреждением всему украинскому руководству. "Нужно посмотреть, что Ляшко говорил по поводу Клинтон и Трампа, потому что многие политики много назаявляли", – сказал эксперт в интервью изданию "Апостроф". Аналитик полагает, что окружение американского президента Дональда Трампа планирует наказать тех украинских политиков, кто так или иначе пытался вмешаться в электоральные процессы в США. "Дальше, скорее всего, последуют более жесткие меры, потому что Манафорт (руководитель предвыборной кампании республиканца. – Прим. ред.), на которого так неосторожно вешали обвинения, остался в окружении Трампа и, скорее всего, работает по украинскому вопросу", – сказал Загородний. При этом он уверен, что отношения США и Украины будут постепенно ухудшаться, потому как новое американское руководство не испытывает никаких симпатий к режиму Петра Порошенко и не намерено терпеть исходящий от киевских властей коррупционный произвол. "Сказка закончилась, начинается быль и придется платить по счетам. Я думаю, что сейчас многие политики, которые попытаются попасть в Америку, с удивлением обнаружат, что они не могут это сделать", – резюмировал политолог.
Ранее украинские СМИ растиражировали информацию о причастности Пола Манафорта к коррупции. Глава избирательного штаба Трампа в свое время якобы получил более 12 миллионов долларов от украинской Партии регионов. Кроме того, специалисты прогнозируют, что при новом главе Белого дома политика США на украинском направлении серьезно изменится. Прежде всего речь идет о руководстве государства, в том числе о Порошенко, которому, как утверждают эксперты, уже ищут замену. Среди причин называются общая неудовлетворительная ситуация в стране, а также тот факт, что президент и его окружение во время предвыборной кампании в США приняли сторону кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
Как отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, республиканец в целом заинтересован в переформатировании, поскольку политика нынешнего руководства страны для него неприемлема. В то же время политолог усомнился, что в окружении Трампа рассматривают на роль нового украинского лидера политиков из старой когорты. "Вряд ли ставка будет сделана на того же Саакашвили", – отметил Бортник. Эксперты считают, что стоит дождаться формирования внешней политики администрации Трампа, в том числе определения контуров российско-американских отношений. От этого и будет зависеть судьба нынешней украинской политической элиты.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:13
Брата Ким Чен Ына убили отравленным платком

Малайзийские полицейские подтвердили смерть старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура. Ряд СМИ утверждает, что Ким Чон Наму на голову накинули отравленный платок...»

сегодня, 18:13
Названа точная дата наступления Киева на Донбасс

Украинские войска начнут наступление на позиции самопровозглашенных республик Донбасса 21 февраля. С таким заявлением выступил российский политолог Олег Бондаренко...»

сегодня, 17:44
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным

Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»

сегодня, 17:43
Ремонтники нашли тело мужчины в коллекторе на востоке Москвы

При осмотре теплотрассы на востоке Москвы работники ЖКХ обнаружили в коллекторе тело мужчины..»

сегодня, 17:30
Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост

Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»

сегодня, 17:14
Россия ограничила поставки мяса с заводов Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»

сегодня, 17:14
Цыган-трансвестит Рита обманула продавщицу на 38 тысяч

Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»

сегодня, 16:59
Экс-депутаты помогут руководителям фракций Госдумы

У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:13
Брата Ким Чен Ына убили отравленным платком

Малайзийские полицейские подтвердили смерть старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура. Ряд СМИ утверждает, что Ким Чон Наму на голову накинули отравленный платок...»

сегодня, 18:13
Названа точная дата наступления Киева на Донбасс

Украинские войска начнут наступление на позиции самопровозглашенных республик Донбасса 21 февраля. С таким заявлением выступил российский политолог Олег Бондаренко...»

сегодня, 17:44
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным

Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»

сегодня, 17:43
Ремонтники нашли тело мужчины в коллекторе на востоке Москвы

При осмотре теплотрассы на востоке Москвы работники ЖКХ обнаружили в коллекторе тело мужчины..»

сегодня, 17:30
Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост

Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»

сегодня, 17:14
Россия ограничила поставки мяса с заводов Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»

сегодня, 17:14
Цыган-трансвестит Рита обманула продавщицу на 38 тысяч

Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»

сегодня, 16:59
Экс-депутаты помогут руководителям фракций Госдумы

У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.