Трамп перекрыл кислород радикалу Ляшко

14 февраля 2017, вторник, 13:30 – ИА СОЧИ-24



Трамп перекрыл кислород радикалу Ляшко

Аннулирование десятилетней американской визы лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко может быть началом больших перемен в рядах киевской политической элиты. Такое мнение высказал украинский политолог Тарас Загородний.По его мнению, неожиданное аннулирование визы Ляшко является предупреждением всему украинскому руководству. "Нужно посмотреть, что Ляшко говорил по поводу Клинтон и Трампа, потому что многие политики много назаявляли", – сказал эксперт в интервью изданию "Апостроф". Аналитик полагает, что окружение американского президента Дональда Трампа планирует наказать тех украинских политиков, кто так или иначе пытался вмешаться в электоральные процессы в США. "Дальше, скорее всего, последуют более жесткие меры, потому что Манафорт (руководитель предвыборной кампании республиканца. – Прим. ред.), на которого так неосторожно вешали обвинения, остался в окружении Трампа и, скорее всего, работает по украинскому вопросу", – сказал Загородний. При этом он уверен, что отношения США и Украины будут постепенно ухудшаться, потому как новое американское руководство не испытывает никаких симпатий к режиму Петра Порошенко и не намерено терпеть исходящий от киевских властей коррупционный произвол. "Сказка закончилась, начинается быль и придется платить по счетам. Я думаю, что сейчас многие политики, которые попытаются попасть в Америку, с удивлением обнаружат, что они не могут это сделать", – резюмировал политолог.Ранее украинские СМИ растиражировали информацию о причастности Пола Манафорта к коррупции. Глава избирательного штаба Трампа в свое время якобы получил более 12 миллионов долларов от украинской Партии регионов. Кроме того, специалисты прогнозируют, что при новом главе Белого дома политика США на украинском направлении серьезно изменится. Прежде всего речь идет о руководстве государства, в том числе о Порошенко, которому, как утверждают эксперты, уже ищут замену. Среди причин называются общая неудовлетворительная ситуация в стране, а также тот факт, что президент и его окружение во время предвыборной кампании в США приняли сторону кандидата от демократов Хиллари Клинтон.Как отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, республиканец в целом заинтересован в переформатировании, поскольку политика нынешнего руководства страны для него неприемлема. В то же время политолог усомнился, что в окружении Трампа рассматривают на роль нового украинского лидера политиков из старой когорты. "Вряд ли ставка будет сделана на того же Саакашвили", – отметил Бортник. Эксперты считают, что стоит дождаться формирования внешней политики администрации Трампа, в том числе определения контуров российско-американских отношений. От этого и будет зависеть судьба нынешней украинской политической элиты.

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