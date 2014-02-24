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Трамп поднесет Путину Украину на блюде

9 января 2017, понедельник, 14:16 – ИА СОЧИ-24

Трамп поднесет Путину Украину на блюде
Трамп поднесет Путину Украину на блюде
"Большая сделка Трампа и Путина" изменит мир, предупреждает обывателя западная пресса. По мнению аналитиков и журналистов, в отношениях России и США грядет разрядка. Заплатит за нее новый хозяин Белого дома тем, что "преподнесет Кремлю Украину на блюде".

Сделка большая, но наивная, уверены авторы статьи в Times. Издание уловило некий сигнал, направленный из Кремля Белому дому, свидетельствующий о том, что Владимир Путин готов на размен. По мнению западных аналитиков, Россия может помочь Трампу в достижении его внешнеполитических целей, но взамен потребует признания за ней статуса сверхдержавы.
Приоритеты внешней политики Трампа – разгром экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещенной в России), уменьшение роли Ирана как дестабилизатора ближневосточного региона, противостояние экономической и военной мощи Китая. Москва может во всех этих начинаниях поспособствовать, однако последствия такого сотрудничества будут весьма неприятными для Запада, считает издание.
"Разрядка, разыгранная подобным образом, будет нести токсичные последствия: Украину придется поднести Путину на блюде, связанную и разделанную. По мнению аналитиков, сделка Путина-Трампа по Украине снимет вопрос о статусе Крыма с мировой повестки дня на срок до 20 лет, с тем чтобы не препятствовать урегулированию военного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С российской аннексией тихо смирятся", – предостерегает автор статьи. И добавляет, что антироссийские санкции тоже скоро снимут. Предсказатели от прессы уверены: мира в Европу уступки Трампа не принесут. По их мнению, было бы "верхом идеализма считать, что господин Путин когда-нибудь станет честным гарантом стабильности Украины".
На Ближнем Востоке определенный компромисс с Путиным, по мнению Times, возможен. Ни Вашингтон, ни Москва не желают чрезмерного усиления влияния Ирана в Сирии, и ради этого новая администрация может согласиться на сохранение у власти Башара Асада и участие России в качестве младшего партнера в кампании против "ИГ".
Британская The Guardian неожиданно предлагает не относиться к иностранному вмешательству в американские внутриполитические процессы как к чему-то беспрецедентному. Издание напоминает, что другие государства вмешивались в американские выборы со времен основания США. При этом сами Штаты не раз, и порой более беззастенчиво, пытались повлиять на результаты выборов в третьих странах. Газета подчеркивает, что вмешательство российского государства по-прежнему нельзя считать доказанным. Отчасти это обусловлено тем, что свои доказательства американские спецслужбы не раскрывают, ссылаясь на необходимость защиты источников и методов. Но не только поэтому: доверие к американским спецслужбам серьезно подорвано целым рядом событий – от войны в Ираке до откровений Эдварда Сноудена.
Ранее Дональд Трамп назвал охотой на ведьм действия властей США в отношении России. Политик выразил недоумение в связи тем, что никто не интересуется содержимым взломанных электронных писем. Избранный президент США назвал предположения о причастности Москвы к кибератакам смехотворными.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который облегчает пограничный контроль для граждан 80 государств..»

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Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков

Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»

сегодня, 17:30
Посольство США в Москве перестало выдавать визы

Затопление в здании на Большом Девятинском переулке, где располагается посольство США в Москве, отразились на работе дипломатического ведомства..»

сегодня, 17:29
Кто представит Путина на "коронации" Трампа

Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник...»

сегодня, 17:00
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Жителям столицы в ближайшее время придется столкнуться с новыми погодными сюрпризами. До утра 10 января в Москве ожидается туман...»

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