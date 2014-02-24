Трамп подписал новый иммиграционный указ

Президент США Дональд Трамп официально подписал новый указ о иммиграции. Согласно документу, на 90 дней вводится запрет на въезд в Америку для граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Исключение будет сделано для тех, кому виза уже была выдана, передает "Газета.ру".
Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, которая получила полгода тюрьмы за перепост в социальных сетях видеоролика о развращении ребенка, вышла на свободу. Суд признал, что в действиях женщины нет состава преступления. Dni.Ru решили разобраться в резонансном деле и спросили у юриста, как теперь Чудновец жить дальше...»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готовил покушение на Владимира Жириновского и Юрия Лужкова. Он распорядился потопить следовавшее из Сухуми в Батуми судно с российскими политиками на борту...»
Бывший заместитель главкома внутренних войск МВД Вячеслав Варчук, арестованный по подозрению во взятке, носил эксклюзивную одежду. Так, при обыске квартиры генерала найдена куртка за 40 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей)...»
Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, которая получила полгода тюрьмы за перепост в социальных сетях видеоролика о развращении ребенка, вышла на свободу. Суд признал, что в действиях женщины нет состава преступления. Dni.Ru решили разобраться в резонансном деле и спросили у юриста, как теперь Чудновец жить дальше...»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готовил покушение на Владимира Жириновского и Юрия Лужкова. Он распорядился потопить следовавшее из Сухуми в Батуми судно с российскими политиками на борту...»
Бывший заместитель главкома внутренних войск МВД Вячеслав Варчук, арестованный по подозрению во взятке, носил эксклюзивную одежду. Так, при обыске квартиры генерала найдена куртка за 40 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей)...»