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Трамп посмеялся над слабаком Обамой
7 марта 2017, вторник, 20:01 – ИА СОЧИ-24
"Восемь лет Россия наезжала на президента Обаму,
становилась сильнее и сильнее, заполучила Крым и прибавляла ракеты. Слабак!",
– написал Трамп. Это не первый критический выпад действующего президента США в
адрес своего ушедшего коллеги.
Накануне Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что Барак
Обама санкционировал прослушку его телефона во время предвыборной кампании. Эти
слова возымели эффект информационной бомбы и вызвали настоящий переполох среди
американских чиновников. Директор ФБР Джеймс Коми потребовал от министерства
юстиции США опровергнуть это заявление. Он уверен, что слова Дональда Трампа
бросают тень на его ведомство.
В целом месяц с небольшим президентства Дональда Трампа
показал, что ждать быстрого улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном не
стоит. Президент клеймит своего предшественника, но в то же время, делает
выпады против России.
В первые же дни после инаугурации Трамп опубликовал на своей
странице в Twitter разместил короткий, но емкий пост: "Крым был взят
Россией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к
России?"
Напомним, что летом 2016 года во время своей предвыборной
кампании Трамп занимал прямо противоположную позицию. В одном из телеинтервью
он заявил, что в случае избрания президентом может рассмотреть вопрос о
признании Крыма частью России и снятии санкций с Москвы. Большинство россиян считают, что Дональд Трамп не выполнит
свои предвыборные обещания, об этом свидетельствуют данные опроса
"Рамблер/новости". Так, 21% респондентов считают, что Трамп не
сдержит свои обещания из-за обвинений в связях с Россией. Еще 9% считают, что
он найдет другие причины.Большинство граждан – 61% – думают, что американский
лидер и не собирался выполнять предвыборные обещания, касающиеся признания
Крыма и снятия санкций. В опросе приняли участие более 12 тысяч человек.
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