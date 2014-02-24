Трамп посмеялся над слабаком Обамой

7 марта 2017, вторник, 20:01 – ИА СОЧИ-24



Трамп посмеялся над слабаком Обамой

Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму слабаком. На своей страничке в Twitter написал: в то время как, Обама восемь лет правил Америкой, Россия объединилась с Крымом и нарастила военную мощь."Восемь лет Россия наезжала на президента Обаму,становилась сильнее и сильнее, заполучила Крым и прибавляла ракеты. Слабак!",– написал Трамп. Это не первый критический выпад действующего президента США вадрес своего ушедшего коллеги.Накануне Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что БаракОбама санкционировал прослушку его телефона во время предвыборной кампании. Этислова возымели эффект информационной бомбы и вызвали настоящий переполох средиамериканских чиновников. Директор ФБР Джеймс Коми потребовал от министерстваюстиции США опровергнуть это заявление. Он уверен, что слова Дональда Трампабросают тень на его ведомство.В целом месяц с небольшим президентства Дональда Трампапоказал, что ждать быстрого улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном нестоит. Президент клеймит своего предшественника, но в то же время, делаетвыпады против России.В первые же дни после инаугурации Трамп опубликовал на своейстранице в Twitter разместил короткий, но емкий пост: "Крым был взятРоссией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению кРоссии?"Напомним, что летом 2016 года во время своей предвыборнойкампании Трамп занимал прямо противоположную позицию. В одном из телеинтервьюон заявил, что в случае избрания президентом может рассмотреть вопрос опризнании Крыма частью России и снятии санкций с Москвы. Большинство россиян считают, что Дональд Трамп не выполнитсвои предвыборные обещания, об этом свидетельствуют данные опроса"Рамблер/новости". Так, 21% респондентов считают, что Трамп несдержит свои обещания из-за обвинений в связях с Россией. Еще 9% считают, чтоон найдет другие причины.Большинство граждан – 61% – думают, что американскийлидер и не собирался выполнять предвыборные обещания, касающиеся признанияКрыма и снятия санкций. В опросе приняли участие более 12 тысяч человек.

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