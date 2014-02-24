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Трамп поставил "черную метку" Порошенко

7 марта 2017, вторник, 17:46 – ИА СОЧИ-24

Трамп поставил "черную метку" Порошенко
Трамп поставил "черную метку" Порошенко
Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении теперь уже бывшего главы Госфискальной службы (ГФС) Романа Насирова может иметь "американский след". Как отметил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, таким образом в Вашингтоне дают понять Порошенко, что он "не прав".
По словам Корнейчука, в посольстве США настоятельно призвали Киев как можно скорее создать антикоррупционный суд. "Понятно, что это реакция на затягивание по указанию Порошенко судебного рассмотрения "дела Насирова", – написал политолог на своей странице в Facebook. При этом он подчеркнул, что обычно американское дипломатическое ведомство не делает столь громких заявлений. "Это значит, что команду "фас" на Насирова дали американцы", – утверждает Корнейчук, отмечая, что бывший руководитель Госфискальной службы является одним из ближайших сподвижников главы украинского государства. Аналитик уверен, что таким образом мечтающий о встрече с Трампом Порошенко получил от американского лидера недвусмысленный сигнал о том, что в Вашингтоне прекрасно осведомлены об уровне коррупции на Украине и не намерены это терпеть. Бывший глава ГФС Роман Насиров была задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия". Случившееся вызвало широкий общественный резонанс. Как заявили многие представители украинской общественности, президент Порошенко попытается сделать все от него зависящее, чтобы спасти Насирова от грозящего ему тюремного срока. Напомним, ранее президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", специалист по безопасности Сергей Гончаров заявил, что из-за масштабной коррупции на Украине глава Белого дома Дональд Трамп готовится снизить объем выделяемой Киеву финансовой помощи. "Так что Украине сегодня рассчитывать на ту помощь, которая была при Бараке Обаме, просто уже нереально", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.Кроме того, некоторое время назад в СМИ появилась информация, что Трамп готовит масштабную проверку использования средств, выделенных режиму Порошенко за последние несколько лет. Как прокомментировали в американском издании RealClearDefense, ее результаты могут оказаться совсем не приятными для Киева и прежде всего для самого украинского лидера.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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