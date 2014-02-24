Трамп рассказал об отношении к Путину

19 марта 2017, воскресенье, 10:44 – ИА СОЧИ-24



Трамп рассказал об отношении к Путину

Президент США Дональд Трамп выполнил просьбу журналистов Fox Nws и описал различных политиков и шоуменов, известных в Америке, двумя словами. Оказался среди их числа и российский лидер Владимир Путин.Начать рассказывать о своем отношении к президенту России Владимиру Путину главе Белого дома Дональду Трампу пришлось со своеобразной почти ритуальной оговорки о том, что два политика не поддерживают близких контактов. "Я не знаю его", – заметил американский лидер. "Но он точно крепкий орешек", – продолжил он."Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем", – цитирует РИА Новости Дональда Трампа. Отметим, в оригинале для того, чтобы описать своего российского коллегу президент США использовал идиоматическое выражение tough cookie. Дословно оно переводится как "твердое печение", однако самый верный литературный перевод – "крепкий орешек".Напомним, Дональд Трамп и раньше высказывался по поводу Владимира Путина и часто противопоставлял его решительные действия на международной арене неуверенным шагам администрации Барака Обамы. Оппоненты американского лидера попытались использовать это против него, обвинив едва ли не в работе на российские спецслужбы. После этого Трамп сделал несколько выпадов против России, однако разговоры о его связях с Кремлем от этого не исчезли. Ряд экспертов отмечает, что в стране нарастает настоящая истерия, сравнимая по масштабам с временами холодной войны, когда чиновник мог лишиться должности только за ничем не подкрепленные слухи о связях с Россией.

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