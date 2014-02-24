Трамп рассказал об отношении к Путину

Президент США Дональд Трамп выполнил просьбу журналистов Fox Nws и описал различных политиков и шоуменов, известных в Америке, двумя словами. Оказался среди их числа и российский лидер Владимир Путин. Начать рассказывать о своем отношении к президенту России Владимиру Путину главе Белого дома Дональду Трампу пришлось со своеобразной почти ритуальной оговорки о том, что два политика не поддерживают близких контактов. "Я не знаю его", – заметил американский лидер. "Но он точно крепкий орешек", – продолжил он."Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем", – цитирует РИА Новости Дональда Трампа. Отметим, в оригинале для того, чтобы описать своего российского коллегу президент США использовал идиоматическое выражение tough cookie. Дословно оно переводится как "твердое печение", однако самый верный литературный перевод – "крепкий орешек".Напомним, Дональд Трамп и раньше высказывался по поводу Владимира Путина и часто противопоставлял его решительные действия на международной арене неуверенным шагам администрации Барака Обамы. Оппоненты американского лидера попытались использовать это против него, обвинив едва ли не в работе на российские спецслужбы. После этого Трамп сделал несколько выпадов против России, однако разговоры о его связях с Кремлем от этого не исчезли. Ряд экспертов отмечает, что в стране нарастает настоящая истерия, сравнимая по масштабам с временами холодной войны, когда чиновник мог лишиться должности только за ничем не подкрепленные слухи о связях с Россией.
Во время третьего этапа соревнований Freeride World Tour в австрийских Альпах лыжник из Смоленска Иван Малахов упас со скалы. По его собственному признанию, это было жесточайшим падением за всю его карьеру...»
Российская сторона с юмором встретила попытку министра иностранных дел Украины Павла Климкина устроить провокацию своими словами о Крыме. После слов о "возвращении свободы" крымчанам он стал объектом для многочисленных шуток...»
Американского дипломата выгнали из Новой Зеландии в связи с подозрением в причастности к серьезному уголовному инциденту. Во время случившегося, подробности которого до сих пор остаются тайной, американец сломал нос и получил синяк под глазом...»
Обсуждение программы финансовой помощи Украине, в рамках которой страна могла получить кредит в размере одного миллиарда долларов, было отложено на неопределенный срок. Специалисты уже называют это беспрецедентным случаем...»
Во время третьего этапа соревнований Freeride World Tour в австрийских Альпах лыжник из Смоленска Иван Малахов упас со скалы. По его собственному признанию, это было жесточайшим падением за всю его карьеру...»
Российская сторона с юмором встретила попытку министра иностранных дел Украины Павла Климкина устроить провокацию своими словами о Крыме. После слов о "возвращении свободы" крымчанам он стал объектом для многочисленных шуток...»
Американского дипломата выгнали из Новой Зеландии в связи с подозрением в причастности к серьезному уголовному инциденту. Во время случившегося, подробности которого до сих пор остаются тайной, американец сломал нос и получил синяк под глазом...»
Обсуждение программы финансовой помощи Украине, в рамках которой страна могла получить кредит в размере одного миллиарда долларов, было отложено на неопределенный срок. Специалисты уже называют это беспрецедентным случаем...»