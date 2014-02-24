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Трамп решил показать Путину зубы
7 марта 2017, вторник, 09:44 – ИА СОЧИ-24
Во время предвыборной кампании и в период
передачи власти Дональд Трамп высказывался о России в примирительном ключе, критикуя НАТО
и другие альянсы. Совсем недавно победа миллиардера на выборах в США вызывала
тревогу у европейцев и положительные эмоции в России, но этот настрой начал
меняться.Причиной стало окружение главы Америки. "После вступления в должность он назначил
ряд ключевых помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в
отношении Кремля", – передает ТАСС. Впрочем, и Трамп стал чаще поддерживать альянс, в частности проявил лояльное отношение к политике НАТО во время обращения к конгрессу на прошлой неделе. Неожиданный переход Америки к жесткому курсу в отношении России был встречен в Европе "аплодисментами".
Дипломаты обрадовались "большому прогрессу в
выработке единой позиции". По словам одного из них, никто не верил, что Вашингтон заключит с Москвой "некую крупную сделку".Как писали Dni.Ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
прокомментировал слухи о вмешательстве Кремля в предвыборную кампанию США. По его мнению, истерия искусственно раздувается в
американских СМИ и вредит налаживанию отношений двух стран.
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