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Трамп решил показать Путину зубы

7 марта 2017, вторник, 09:44 – ИА СОЧИ-24

Трамп решил показать Путину зубы
Трамп решил показать Путину зубы
Президент США Дональд Трамп ужесточил позицию относительно России. Такое решение было одобрено рядом союзников Америки в Европе.
Во время предвыборной кампании и в период
передачи власти Дональд Трамп высказывался о России в примирительном ключе, критикуя НАТО
и другие альянсы. Совсем недавно победа миллиардера на выборах в США вызывала
тревогу у европейцев и положительные эмоции в России, но этот настрой начал
меняться.Причиной стало окружение главы Америки. "После вступления в должность он назначил
ряд ключевых помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в
отношении Кремля", – передает ТАСС. Впрочем, и Трамп стал чаще поддерживать альянс, в частности проявил лояльное отношение к политике НАТО во время обращения к конгрессу на прошлой неделе. Неожиданный переход Америки к жесткому курсу в отношении России был встречен в Европе "аплодисментами".
Дипломаты обрадовались "большому прогрессу в
выработке единой позиции". По словам одного из них, никто не верил, что Вашингтон заключит с Москвой "некую крупную сделку".Как писали Dni.Ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
прокомментировал слухи о вмешательстве Кремля в предвыборную кампанию США. По его мнению, истерия искусственно раздувается в
американских СМИ и вредит налаживанию отношений двух стран.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 10:15
"Шарики-ледышки" сковали Москву

Обрушившийся на Москву ледяной дождь привел к тому, что утром 7 марта все тротуары и дворы города оказались покрыты ровным, тонким слоем льда. Метеорологи подчеркивают, что сложилась крайне опасная ситуация и жителям столицы следует быть очень осторожными...»

сегодня, 09:59
Женщинам разрешат кормить детей грудью на работе

Роспотребнадзор сделает условия труда для женщин более комфортными. Ведомство разработало соответствующий проект...»

сегодня, 09:44
Воры стащили сейф с 1,5 млн из конторы на севере Москвы

Согласно поступившему в полицию сообщению, три злоумышленника взломали дверь и проникли в нотариальную контору на улице Верхняя Масловка на севере Москвы..»

сегодня, 09:44
Трамп решил показать Путину зубы

Президент США Дональд Трамп ужесточил позицию относительно России. Такое решение было одобрено рядом союзников Америки в Европе...»

сегодня, 09:31
В Москве обнаружили тело юноши с простреленной головой

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире в 4-м Стрелецком проезде на северо-востоке столицы тело юноши 1994 года рождения с огнестрельным ранением головы, передает агентство городских новостей "Москва"..»

сегодня, 09:30
Сечину и Миллеру будут начислять зарплату по-новому

В правительстве могут отказаться от новой методики расчета вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний. По словам экспертов, разработанная чиновниками система оценки эффективности работы высокопоставленных сотрудников серьезно ограничивает их возможности...»

сегодня, 09:14
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