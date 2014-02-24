Трамп решился на беспредел в отношении России

7 апреля 2017, пятница, 09:00 – СОЧИ-24



Трамп решился на беспредел в отношении России

В ночь на 7 апреля в направлении правительственной базы в Сирии были выпущены крылатые ракеты, базирующиеся на кораблях ВМС США. Предположительно, на аэродроме Шайрат, ставшем целью американцев, находились россияне.Согласно данным Пентагона,всего было выпущено 59 ракет "Томагавк". Президент СШАДональд Трамп подтвердил, что отдал приказ о нанесении ударов по аэродрому правительственныхсирийских войск в Хомсе.На аэродроме Шайрат могли находиться россияне, передаеттелеканал CNN. Численность и род занятий наших соотечественников неуточняются. Их судьба также пока не известна. Между тем появилась информация о погибших в результате обстрела.По данным телеканалаAl Arabiya, скончались по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих. Ракетные удары нанесены по аэродрому, откуда была начата химическая атака на провинцию Идлиб, отметил Трамп. "В жизненно важных интересахнациональной безопасности США предотвратить и сдержать распространение и использованиесмертоносного химического оружия", – цитирует его Reuters.По словам американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, Вашингтон не согласовывал свои действия с Москвой. Однако представитель Пентагона заявил,что российские военные были предупреждены поустановленным каналам, передает РИА Новости. Также в Пентагоне сообщили о принятых мерах предосторожности.Якобы это было сделано с целью минимизировать рискидля сирийских и российских военнослужащих, которые находились на подвергшейся обстрелу базе.Губернатор Хомса уверен, что своими действиями США помогли членам "Исламского государства" (запрещенная в России террористическаягруппировка. – Прим. ред.). По его словам, боевикам наруку эти ракетные удары.Обстрел прокомментировала и российская сторона. Глава комитета Совета Федерации по обороне отметил, что это может свести на нет все усилия по борьбе с терроризмом.

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