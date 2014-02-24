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Трамп решился на беспредел в отношении России

7 апреля 2017, пятница, 09:00 – СОЧИ-24

Трамп решился на беспредел в отношении России
Трамп решился на беспредел в отношении России
В ночь на 7 апреля в направлении правительственной базы в Сирии были выпущены крылатые ракеты, базирующиеся на кораблях ВМС США. Предположительно, на аэродроме Шайрат, ставшем целью американцев, находились россияне.
Согласно данным Пентагона,
всего было выпущено 59 ракет "Томагавк". Президент США
Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ о нанесении ударов по аэродрому правительственных
сирийских войск в Хомсе.На аэродроме Шайрат могли находиться россияне, передает
телеканал CNN. Численность и род занятий наших соотечественников не
уточняются. Их судьба также пока не известна. Между тем появилась информация о погибших в результате обстрела.
По данным телеканала
Al Arabiya, скончались по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих. Ракетные удары нанесены по аэродрому, откуда была начата химическая атака на провинцию Идлиб, отметил Трамп. "В жизненно важных интересах
национальной безопасности США предотвратить и сдержать распространение и использование
смертоносного химического оружия", – цитирует его Reuters.По словам американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, Вашингтон не согласовывал свои действия с Москвой. Однако представитель Пентагона заявил,
что российские военные были предупреждены по
установленным каналам, передает РИА Новости.  Также в Пентагоне сообщили о принятых мерах предосторожности.
Якобы это было сделано с целью минимизировать риски
для сирийских и российских военнослужащих, которые находились на подвергшейся обстрелу базе.Губернатор Хомса уверен, что своими действиями США помогли членам "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая
группировка. – Прим. ред.). По его словам, боевикам на
руку эти ракетные удары.Обстрел прокомментировала и российская сторона. Глава комитета Совета Федерации по обороне отметил, что это может свести на нет все усилия по борьбе с терроризмом.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Авиаудар США по сирийской базе ВВС, вероятно, был разовой акцией..»

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Арендаторы возвращаются на столичные улицы

Улицы Москвы пережили экономический кризис..»

сегодня, 12:13
Знаменитый итальянец умер в Шереметьево

Известный итальянский спортивный функционер Бруно Лубатти скончался после посадки на рейс Москва-Париж в аэропорту Шереметьево, передает La Stampa..»

сегодня, 12:01
Москвичка спасла выброшенных с 14 этажа котов

Родственники москвича после его смерти выбросили четырех кошек покойного с 14 этажа и пытались добить их палками. На помощь животным пришла неравнодушная соседка...»

сегодня, 12:01
Лакеи США поддержали кровожадного Трампа

Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»

сегодня, 11:29
Москва разорвала договоренности с агрессивным Вашингтоном

После обстрела аэродрома Шайрат в провинции Хомс, совершенного в ночь на 7 апреля, Россия приостановила действие заключенного с США меморандума по Сирии. Об этом официально сообщил МИД...»

сегодня, 11:29
Мир ополчился на США из-за удара по Сирии

Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»
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