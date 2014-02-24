Трамп задумался о новых санкциях против России



Неудачница Клинтон испугалась новых выборов сегодня, 18:01 Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отказывается принимать участие в борьбе за пост мэра Нью-Йорка. Соответствующую информацию распространило The Independent...»

Лукашенко отменил визы для граждан США и стран ЕС сегодня, 18:00 Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который облегчает пограничный контроль для граждан 80 государств..»

Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков сегодня, 17:43 Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»

Посольство США в Москве перестало выдавать визы сегодня, 17:30 Затопление в здании на Большом Девятинском переулке, где располагается посольство США в Москве, отразились на работе дипломатического ведомства..»



Кто представит Путина на "коронации" Трампа сегодня, 17:29 Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник...»

Погода приготовила москвичам новую опасность сегодня, 17:00 Жителям столицы в ближайшее время придется столкнуться с новыми погодными сюрпризами. До утра 10 января в Москве ожидается туман...»

"Газпром" объявил о крупной победе в Европе сегодня, 16:59 Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о значительном увеличении количества газа, который концерн поставил в Европу в прошлом году. По его словам, рост составил более 12%...»

Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы сегодня, 16:45 Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала доклад спецслужб США о пресловутых "русских хакерах". Дипломат с иронией отнеслась к выводам американских разведчиков...»