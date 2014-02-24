Трамп завел старую пластинку Обамы про Крым

15 февраля 2017, среда, 16:14 – ИА СОЧИ-24



Трамп завел старую пластинку Обамы про Крым

Заявление пресс-секретаря Дональда Трампа о том, что его шеф ожидает возвращения Крыма Украине стало первым выражением официальной позиции новой администрации Белого дома по этому вопросу. И хотя слова о Крыме прозвучали не из уст самого президента, теперь его позиция ясна – Трамп стал преемником Обамы и в этой теме.Эксперты предупреждали: Трамп как руководитель может быть ижестким, и непредсказуемым. Поэтомуслова его пресс-секретаря Шона Спайсера о Крыме, прозвучавшие на фоне прошлых благостных заявленийо том, что Трамп, дескать, не прочь поладить с Владимиром Путиным и выстроитьнормальные отношения с Россией, сенсацией не стали. Странно только то, что Трамп поручил озвучить свою позициючеловеку из команды, а не сам потребовал от России вернуть Крым Украине.Впрочем, Трамп, как достаточно разбирающейся в позиции Кремля политик, вряд лидумает, что наша страна вдруг прислушается к нему и отдаст часть своей территории. Еще одним доказательством того, что новый президент США нестал менять официальную позицию своей страны, стала его свежая запись в Twitter. В нейДональд Трамп обвинил своего предшественника в том, что он допустилприсоединение Крыма к России. "Крым был взят Россией во время администрацииОбамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?" – написал Трамп.При этом хозяин Белого дома почему-то постеснялся сказатьВладимиру Путину хоть слово о Крыме во время их недавнего почти часового телефонногоразговора. Тот факт, что тема статуса полуострова не обсуждалась двумя лидерами, подтвердилпресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он же предупредил всех,кто захочет поднять эту тему в разговоре с Путиным. "Что касаетсявозвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться.Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежнымипартнерами", – сказал представитель Кремля и добавил, что Россия продолжитпоследовательно доносить партнерам свою аргументацию по Крыму. Что касается отношений России и США, то, по словам Пескова,они еще не начали выстраиваться, так как пока не закончилось окончательноеформирование администрации Дональда Трампа. "В данном случае не нужноторопить события. В настоящее время проходит процесс завершения формированияадминистрации действующего президента, поэтому просто нужно дождаться, когданачнутся первые контакты", – сказал Песков. О том, что Крым является территорией России, а Россия своихтерриторий не возвращает, еще раз напомнила официальный представитель МИДа МарияЗахарова на просьбу прокомментировать заявление пресс-секретаря Дональда Трампа.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что на президента США продолжаетсядавление со стороны антироссийски настроенных политиков. "Продолжаетсядавление на Трампа со стороны определенных кругов, которые пытаются протолкнутьсвои антироссийские настроения", – заявила Матвиенко, добавив при этом,что Россия надеется на позитивную повестку встречи Владимира Путина и ДональдаТрампа. "Сейчас есть договоренности о встрече президентов США и России.Идет интенсивная подготовка повестки этой встречи", – сказала спикер.Председатель нижней палаты российского парламента ВячеславВолодин, в свою очередь, призвал прекратить любые разговоры об отчуждении Крымаот России. "Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различныезаявления в отношении Крыма. А любые разговоры, кто ведет в отношенииотчуждения нашей территории (а Крым – это часть России), – это посягательствона нашу страну", – заявил председатель Госдумы.Глава комитета палаты по международным делам Леонид Слуцкийзаявил, что возможность перезагрузки отношений с США не перечеркнута, нориторика по Крыму от имени американского президента настораживает. Впрочем, по мнениюполитика, "вряд ли стоило бы ожидать, что Трамп пошел бы вразрез с элитойсвоей страны в самом начале своей карьеры". Отметим, что пресс-секретарь президента США Шон Спайсерможет "выпасть" из команды Трампа вслед за советником по национальнойбезопасности Майклом Флинном, который позволил себе вести закулисные переговорыс российским послом в Вашингтоне. Источники телеканала CNN сообщили, что Трампразочарован своим пресс-секретарем и ищет нового человека на должностьдиректора по коммуникациям в аппарате Белого дома.

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