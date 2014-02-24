Трампа уличили в связи с московскими путанами

11 января 2017, среда, 09:00 – ИА СОЧИ-24



Трампа уличили в связи с московскими путанами

Очередной громкий скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Американские СМИ заявили, что у российских спецслужб есть доказательства того, что республиканец пользовался услугами проституток во время своего визита в Москву в 2013 году.Согласно информации, опубликованной интернет-порталом BuzzFeed, четыре года назад Дональд Трамп приезжал в столицу и останавливался в отеле Ritz Carlton, где развлекался с проститутками. Ранее в том же номере останавливался и президент США Барак Обама. Как утверждает издание, во время визита республиканца российские спецслужбы установили в его номере микрофоны и видеокамеры, чтобы добыть компрометирующую информацию. В статье говорится, что досье на Трампа "контролируется представителем Кремля Песковым" под прямым руководством российского президента. "Российские власти разрабатывали и поддерживали Трампа на протяжении как минимум пяти лет", – отмечает автор заметки. Сам избранный президент опроверг опубликованную информацию в своем Twitter."Сфабрикованные новости – тотальная политическая охота на ведьм!" – написал он в микроблоге. Слова Трампа поддержал и портал, публикующий секретные сведенияWikiLeaks. Издание заявило, что опубликованные данные недостоверны. "35-страничный файл, который опубликовал BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности", – сообщается в Twitter.

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