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Трампу устроили взбучку за шутку о женщинах
18 февраля 2017, суббота, 15:28 – ИА СОЧИ-24
"Что может выглядеть хорошо в 30 лет? Самолет!" – смеясь,
сказал Трамп. Американский лидер имел ввиду президентский борт Air Force One,
который представляет собой модернизированную версию самолета Boeing 747. Эта
модель лайнер провела первый тестовый полет в 1987 году, а уже 1990 году
"встала на вооружение" Белого дома.
Однако общественность тут же накинулась на Трампа. Американские
СМИ поразились, как главе Белого дома удалось задеть достоинство женщин даже на
презентации нового Boeing. Так, издание Bustle заявило, что президент таким
образом косвенно унизил женщин этого возраста, намекнув, что даже воздушное
судно в 30 лет выглядит лучше, чем они.
В свою очередь Us Weekly назвало шутку президента ужасной. А
некоторые издания в этой связи не преминули напомнить, что первой леди Америки
Меланье Трамп в апреле стукнет 47 лет.
Напомним, что новый президент США не ладит с местными журналистами.
Некоторых представителей СМИ Дональд Трамп даже назвал врагами народа Америки.
В список попали The
New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN.
Источник:
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