Траур по погибшим в катастрофе Ту-154 объявлен на 26 декабря
25 декабря 2016, воскресенье, 14:28 – ИА СОЧИ-24
Траур по погибшим в катастрофе Ту-154 объявлен на 26 декабря
"Завтра (26 декабря) в России будет объявлен общенациональный день траура", – цитирует РИА Новости президента России Владимира Путина. Президент России пообещал, что будет проведено тщательное расследование причин катастрофы. Также будет сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших. "Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта", – добавил он. Также глава государства вновь выразил соболезнования родственникам погибших в катастрофе.Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.
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Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал издевательский пост в своем "Фейсбуке" о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Он предложил принести к российскому посольству в Киеве бутылочку "Боярышника"...»