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Траур по погибшим в катастрофе Ту-154 объявлен на 26 декабря

25 декабря 2016, воскресенье, 14:28 – ИА СОЧИ-24

Траур по погибшим в катастрофе Ту-154 объявлен на 26 декабря
Траур по погибшим в катастрофе Ту-154 объявлен на 26 декабря

"Завтра (26 декабря) в России будет объявлен общенациональный день траура", – цитирует РИА Новости президента России Владимира Путина. Президент России пообещал, что будет проведено тщательное расследование причин катастрофы. Также будет сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших. "Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта", – добавил он. Также глава государства вновь выразил соболезнования родственникам погибших в катастрофе.Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выразил глубокое сожаление гибелью известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»

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Последняя воля Доктора Лизы

Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»

сегодня, 19:15
Москвичи отдают дань памяти погибшим в катастрофе Ту-154

Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»

сегодня, 19:00
Минтранспорта: Новостей о выживших при крушении Ту-154 пока нет

Глава Министерства транспорта России Максим Соколов заявил, что информации о выживших при крушении самолета Ту-154 к настоящему времени нет..»

сегодня, 18:29
Тела всех жертв крушения Ту-154 доставят в Москву

В Министерстве транспорта заявили, что опознание тел всех жертв крушения Ту-154 будет производиться в Москве, сообщает пресс-служба ведомства..»

сегодня, 18:15
В Италии показали гимн России в исполнении ансамбля имени Александрова

В эфире итальянского телеканала RaiNews24 прозвучал гимн России в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова..»

сегодня, 17:29
На Украине предложили отметить крушение Ту-154 боярышником

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал издевательский пост в своем "Фейсбуке" о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Он предложил принести к российскому посольству в Киеве бутылочку "Боярышника"...»

сегодня, 17:13
Сеть взбудоражило видео со вспышкой при крушении Ту-154

В Сети появилось видео, которое мгновенно приковало к себе внимание множества пользователей. Сообщается, что на записи запечатлен момент крушения Ту-154 Минобороны России...»
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