Третью годовщину "Крымской весны" отметят грандиозным концертом

Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят грандиозным мероприятием на Воробьевых горах в Москве. Организаторы ожидают, что фестиваль "Весна" 18 марта посетят около 40 тысяч человек. Концерт, запланированный в рамках фестиваля"Весна", пройдет на Университетской площади перед Главным зданием МГУ. В нем примут участие ведущие российские музыкальные коллективы и исполнители. Мероприятие начнется в 17 часов вечера, вход свободный.Сам фестиваль начнется задолго до музыкальной части праздника. На протяжении всего дня на территории фестиваля будут работать спортивные мастер-классы, торговые и развлекательные объекты.Фестиваль впервые пройдет на Воробьевых горах. Смена декораций связана с тем, что прежнее место проведения концерта – на Васильевском спуске около Кремля – требует повышенных мер безопасности. По окончании концерта московское небо озарит праздничный салют.
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Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?..»
Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался по поводу исследования НАТО, в котором российскую юмористическую передачу назвали секретным оружием Кремля. Режиссер пошутил, что программа задумывалась именно как "инструмент политической стратегической коммуникации"...»
Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?..»
Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?..»