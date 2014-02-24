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Три депутата старой Думы засиделись в служебных квартирах
9 января 2017, понедельник, 21:16 – ИА СОЧИ-24
По словам Романова, в московских квартирах, которые депутатам прошлой Думы предоставило
государство, по-прежнему живут Владимир Таскаев из ЛДПР, коммунист Михаил
Заполев и единоросс Михаил Яшин. При
этом Таскаев не спешит выезжать из квартиры: он обещает быть в Москве только 17
января и после этого, по информации Управления делами президента, займется ее освобождением. Другой экс-депутат Михаил Заполев не может освободить жилье по
семейным обстоятельствам, он сейчас находится в Барнауле. А вот Михаил Яшин уже приехал в Москву и обещает в
ближайшее время выехать из служебного жилья.
Управление делами президента прорабатывало возможность
судебного выселения экс-депутатов из служебных квартир, а также возможность
судебного взыскания убытков. "Если в течение одной-двух недель квартиры
будут освобождены, то не будет уже необходимости подавать в суд иски о
выселении", – сообщил Романов.
Он также рассказал, что в настоящее время 50 депутатов нового созыва готовятся заселиться в служебные
квартиры. Романов отметил, что все
квартиры уже отремонтированы и готовы к заселению, в ближайшее время депутаты
переедут в служебное жилье на улице Улофа Пальме и на Варшавском шоссе.
Из-за переноса выборов с декабря на сентябрь тем
парламентариям, которые не смогли избраться в Думу седьмого созыв, было
предоставлено право занимать служебные квартиры до 4 декабря, и именно эта дата
считалась последним сроком, когда они должны были освободить жилплощадь. В начале декабря число депутатов прошлой Госдумы,
которые не освободили служебное жилье, составляло 86 человек, сейчас таких –
трое.
Между тем, сегодня Госдума седьмого созыва открыла свою весеннюю сессию.
Главным вопросом для депутатов станет повышение качества законов. Как
подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, приоритетом в 2017
году будет работа над реализацией инициатив, изложенных в послании президента
России Владимира Путина Федеральному собранию.
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