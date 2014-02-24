Три депутата старой Думы засиделись в служебных квартирах

9 января 2017, понедельник, 21:16 – ИА СОЧИ-24



Три депутата старой Думы засиделись в служебных квартирах

Три депутата Госдумы прошлого, шестого созыва не освободили служебные квартиры, которые им предоставило государство на время деятельности парламента. Фамилии народных избранников, не желающих покидать квартиры в столице, назвал заместитель председателя комитета палаты по регламенту Михаил Романов.По словам Романова, в московских квартирах, которые депутатам прошлой Думы предоставилогосударство, по-прежнему живут Владимир Таскаев из ЛДПР, коммунист МихаилЗаполев и единоросс Михаил Яшин. Приэтом Таскаев не спешит выезжать из квартиры: он обещает быть в Москве только 17января и после этого, по информации Управления делами президента, займется ее освобождением. Другой экс-депутат Михаил Заполев не может освободить жилье посемейным обстоятельствам, он сейчас находится в Барнауле. А вот Михаил Яшин уже приехал в Москву и обещает вближайшее время выехать из служебного жилья.Управление делами президента прорабатывало возможностьсудебного выселения экс-депутатов из служебных квартир, а также возможностьсудебного взыскания убытков. "Если в течение одной-двух недель квартирыбудут освобождены, то не будет уже необходимости подавать в суд иски овыселении", – сообщил Романов.Он также рассказал, что в настоящее время 50 депутатов нового созыва готовятся заселиться в служебныеквартиры. Романов отметил, что всеквартиры уже отремонтированы и готовы к заселению, в ближайшее время депутатыпереедут в служебное жилье на улице Улофа Пальме и на Варшавском шоссе.Из-за переноса выборов с декабря на сентябрь темпарламентариям, которые не смогли избраться в Думу седьмого созыв, былопредоставлено право занимать служебные квартиры до 4 декабря, и именно эта датасчиталась последним сроком, когда они должны были освободить жилплощадь. В начале декабря число депутатов прошлой Госдумы,которые не освободили служебное жилье, составляло 86 человек, сейчас таких –трое.Между тем, сегодня Госдума седьмого созыва открыла свою весеннюю сессию.Главным вопросом для депутатов станет повышение качества законов. Какподчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, приоритетом в 2017году будет работа над реализацией инициатив, изложенных в послании президентаРоссии Владимира Путина Федеральному собранию.

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