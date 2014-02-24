Трое украинских солдат пропали на границе с Донбассом
9 января 2017, понедельник, 08:43 – ИА СОЧИ-24
Трое украинских солдат пропали на границе с Донбассом
В пресс-центре штаба украинской силовой операции в Донбассе сообщили об исчезновении трех солдат у линии разграничения. Бойцы не выходят на связь с 8 января."Трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. На данный момент связь с ними отсутствует", – говорится на странице пресс-центра в социальной сети Facebook. Ведутся поиски пропавших солдат.
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