Трогательная история дружбы суслика и овчарки

31 марта 2017, пятница, 20:45 – СОЧИ-24



Трогательная история дружбы суслика и овчарки

В городе Форт-Уэрт в штате Техас (США) родилась трогательная дружба между шестилетней овчаркой Бэнкси и сусликом по имени Принц. Хозяева животных супруги Брэд и Тейлор Виллиамс периодически делятся историей развития отношений своих питомцев в Сети.Онизавели Принцу отдельную страницу в Instagram, на которой рассказывают обо всех новостях своихбратьев меньших. Как видно из публикаций, Бэнкси замечательно ладит с малышом. Ихсовместное времяпровождение довольно разнообразно. Помимо игр дома, животныеотлично гуляют вместе. Даже когда Принц вредничает и шалит, мудрая Бэнксиреагирует на это спокойно. Пара Виллиамс завела нового питомца – суслика в тотдень, когда умер известный певец Принц. Так суслик и получил свое имя. Кроме того,в доме супругов живет еще один питомец – 11-летний йоркширский терьер Коко. Но она в играх Бэнкси и Принца не принимает, поскольку любит спокойноевремяпровождение. По словам хозяев,суслик настолько общителен, что постоянно ластится и к ним. Принцу даже позволилиспать в супружеской постели и путешествовать вместе. Как писали Dni.ru, в прошлом году необычнаясемейная история разыгралась в уфимском зоопарке – китайский шелковый петухПетр ушел от своей курицы и цыплят и поселился с двумя козлятами. Для молодыхпарнокопытных он стал приемным отцом. Напомним, сотрудникиуфимского зоопарка рассказали, что обычно парнокопытным трудно сойтись сдругими животными. Не стали исключением и живущие в одном вольере козлята ибарашек. Тем не менее, им удалось найти для себя друга – им стал китайскийшелковый петух Петр.

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