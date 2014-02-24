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Трогательная история дружбы суслика и овчарки
31 марта 2017, пятница, 20:45 – СОЧИ-24
Они
завели Принцу отдельную страницу в Instagram, на которой рассказывают обо всех новостях своих
братьев меньших. Как видно из публикаций, Бэнкси замечательно ладит с малышом. Их
совместное времяпровождение довольно разнообразно. Помимо игр дома, животные
отлично гуляют вместе. Даже когда Принц вредничает и шалит, мудрая Бэнкси
реагирует на это спокойно. Пара Виллиамс завела нового питомца – суслика в тот
день, когда умер известный певец Принц. Так суслик и получил свое имя. Кроме того,
в доме супругов живет еще один питомец – 11-летний йоркширский терьер Коко. Но она в играх Бэнкси и Принца не принимает, поскольку любит спокойное
времяпровождение. По словам хозяев,
суслик настолько общителен, что постоянно ластится и к ним. Принцу даже позволили
спать в супружеской постели и путешествовать вместе. Как писали Dni.ru, в прошлом году необычная
семейная история разыгралась в уфимском зоопарке – китайский шелковый петух
Петр ушел от своей курицы и цыплят и поселился с двумя козлятами. Для молодых
парнокопытных он стал приемным отцом. Напомним, сотрудники
уфимского зоопарка рассказали, что обычно парнокопытным трудно сойтись с
другими животными. Не стали исключением и живущие в одном вольере козлята и
барашек. Тем не менее, им удалось найти для себя друга – им стал китайский
шелковый петух Петр.
Источник:
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