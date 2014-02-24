Труп россиянки в чемодане выбросила в море ее мать

5 апреля 2017, среда, 13:29 – СОЧИ-24



Труп россиянки в чемодане выбросила в море ее мать

Россиянка избавилась от умершей 27-летней дочери, положив ее тело в чемодан и выкинув в море. Страшная находка была обнаружена в порту итальянского города Римини.Стали известныновые подробности гибели россиянки, чье тело ранее нашли в чемодане впорту Римини. Попредварительной версии полицейских, девушка страдала от анорексии и на моментсмерти весила 35 килограммов. Правоохранители считают, что 27-летняя девушка находилась в бедственном положении и не могла найти денег на еду.Оказалось, что стольжестоким способом избавиться от трупа решила мать скончавшейся от истощенияроссиянки, сообщает портал Rainews. 48-летняяженщина работала в Италии сиделкой. Она призналась в содеянном, вернувшись народину в Россию.Как писали Dni.Ru, сначала полицейские предположили, что тело находившейся в чемоданеженщины могло принадлежать туристке из Дублина, пропавшей во времякруиза на лайнере MSC Magnifica в феврале. Последний раз путешественницувидели в Генуе, когда она садилась на корабль.Позже анализотпечатков пальцев показал, что погибшей оказалась гражданка России. Она нескольколет жила в Италии, получив там вид на жительство. Полицейскиене нашли на теле признаков насильственной смерти и утопления.

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