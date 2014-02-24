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Труп россиянки в чемодане выбросила в море ее мать
5 апреля 2017, среда, 13:29 – СОЧИ-24
Стали известны
новые подробности гибели россиянки, чье тело ранее нашли в чемодане в
порту Римини. По
предварительной версии полицейских, девушка страдала от анорексии и на момент
смерти весила 35 килограммов. Правоохранители считают, что 27-летняя девушка находилась в бедственном положении и не могла найти денег на еду.
Оказалось, что столь
жестоким способом избавиться от трупа решила мать скончавшейся от истощения
россиянки, сообщает портал Rainews. 48-летняя
женщина работала в Италии сиделкой. Она призналась в содеянном, вернувшись на
родину в Россию.
Как писали Dni.Ru, сначала полицейские предположили, что тело находившейся в чемодане
женщины могло принадлежать туристке из Дублина, пропавшей во время
круиза на лайнере MSC Magnifica в феврале. Последний раз путешественницу
видели в Генуе, когда она садилась на корабль.
Позже анализ
отпечатков пальцев показал, что погибшей оказалась гражданка России. Она несколько
лет жила в Италии, получив там вид на жительство. Полицейские
не нашли на теле признаков насильственной смерти и утопления.
Источник:
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