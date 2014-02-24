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Турецкий бизнесмен убил из ружья русскую жену и детей
14 февраля 2017, вторник, 16:31 – ИА СОЧИ-24
Муаммар Гюль днем в
собственном доме застрелил 37-летнюю жену Анну из помпового ружья.
Затем отравил 13-летнего сына и 15-летнюю дочь.
Совершив злодеяния, мужчина застрелился. Предположительно, он находился в невменяемом состоянии.
Перед тем как
покончить с собой, Муаммар позвонил в полицию и сообщил о преступлении,
передает турецкая газета Hurriyet. Тела
четырех человек были отправлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Расследование происшествия продолжается.Напомним, в декабре прошлого года жестокое убийство произошло
в США. Кровавая драма разыгралась в городе
Кроули (штат Техас). Там 17-летний Карл Эдвард
Брюэр под действием марихуаны убил приемных родителей.
Полицейские нашли труп
60-летнего Троя Джина Брюэра, работавшего пилотом авиакомпании American
Airlines, в спальне. А тело его 64-летней жены Мэри Шелдон Брюэр – в соседней
комнате, в сумке, куда его спрятал убийца. Семья, в
которой произошла трагедия, была неблагополучной.Еще одно ужасное убийство случилось недавно
на Украине. Жительница города
Ровно зарезала 37-летнего мужа и улетела на отдых в Египет.
Предварительно она спрятала труп в полиэтиленовые мусорные пакеты. Об
исчезновении мужчины на следующий день заявил его друг. Гражданка Украины объявлена
в международный розыск.
Источник:
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