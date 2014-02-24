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У Чуркина не выдержало сердце

20 февраля 2017, понедельник, 21:28 – ИА СОЧИ-24

У Чуркина не выдержало сердце
У Чуркина не выдержало сердце
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии.
Российскому дипломату Виталию Чуркину стало плохо, когда он находился на рабочем месте в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке. К зданию дипмиссии прибыли сотрудники скорой помощи, которые приняли решение экстренно госпитализировать дипломата.Когда Чуркина привезли в больницу, он уже был без сознания и нуждался в сердечно-легочной реанимации. По предварительным данным, у дипломата не выдержало сердце, сообщает New York Post. Судя по всему, Чуркин скончался практически сразу после госпитализации.
В связи со смертью дипломата на заседании в ООН была объявлена минута молчания, передает газета "Известия".Напомним, о смерти дипломата сообщили в Министерстве иностранных дел России. Ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким Чуркина в связи с его скоропостижной кончиной. Сообщалось, что постпред умер на рабочем месте.Как писали Dni.Ru, Виталий Чуркин был одним из самых ярких дипломатов на российской политической арене. Занимая высокий пост постоянного представителя при ООН, он на фоне последних событий вокруг Украины и антироссийских санкций отстаивал интересы страны перед западными коллегами.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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У Чуркина не выдержало сердце

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Одна из наиболее популярных в послевоенное время актрис Германии Марика Рёкк была тайным советским агентом. Она с 1940 года работала на стороне СССР...»

сегодня, 20:29
Умер Виталий Чуркин

В Нью-Йорке, за день до своего 65-леия скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте российского МИДа...»

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