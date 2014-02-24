У Чуркина не выдержало сердце

Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии. Российскому дипломату Виталию Чуркину стало плохо, когда он находился на рабочем месте в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке. К зданию дипмиссии прибыли сотрудники скорой помощи, которые приняли решение экстренно госпитализировать дипломата.Когда Чуркина привезли в больницу, он уже был без сознания и нуждался в сердечно-легочной реанимации. По предварительным данным, у дипломата не выдержало сердце, сообщает New York Post. Судя по всему, Чуркин скончался практически сразу после госпитализации. В связи со смертью дипломата на заседании в ООН была объявлена минута молчания, передает газета "Известия".Напомним, о смерти дипломата сообщили в Министерстве иностранных дел России. Ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким Чуркина в связи с его скоропостижной кончиной. Сообщалось, что постпред умер на рабочем месте.Как писали Dni.Ru, Виталий Чуркин был одним из самых ярких дипломатов на российской политической арене. Занимая высокий пост постоянного представителя при ООН, он на фоне последних событий вокруг Украины и антироссийских санкций отстаивал интересы страны перед западными коллегами.
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Политики, коллеги ушедшего 20 февраля на 65-м году жизни дипломата, представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят о его кончине. Шокирующая новость потрясла всех как в России, так и за рубежом...»
Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»