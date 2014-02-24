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У миллиардера Мордашова украли кокс

4 апреля 2017, вторник, 14:58 – СОЧИ-24

У миллиардера Мордашова украли кокс
У миллиардера Мордашова украли кокс
С площадки Череповецкого металлургического комбината украли 90 тонн каменноугольного кокса. Ограбленное предприятие принадлежит ПАО "Северсталь", председателем совета директоров которого является один из богатейших бизнесменов России Алексей Мордашов.
Злоумышленниками оказались сами сотрудники череповецкой "Северстали".
Они вывозили кокс с территории предприятия на грузовых автомобилях под
видом мусора. По подозрению в совершении кражи задержаны восемь человек,
передает Life.ru.
Полицейские изъяли около 90 тонн каменноугольного кокса,
который хранился подозреваемыми на арендуемых ими базах Череповца. "Металлургическому
предприятию причинен крупный ущерб", – сообщили в пресс-службе УМВД России по
Вологодской области, добавив, что урон мог составить не менее 250 тысяч
рублей.
В свою очередь представители предприятия заявили, что
преступных групп было две, в них входили пятеро работников
"Северстали". "По нашей оценке, за последний год преступники могли
похитить более четырех тысяч тонн каменноугольного кокса", – отметил директор
по обеспечению бизнеса "Северстали" Александр Кряталов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Точный ущерб, нанесенный предприятию, устанавливается. По предварительным
подсчетам, он может увеличиться до 11 миллионов рублей.
Журнал Forbes 20 марта обнародовал ежегодный рейтинг мировых
миллиардеров. Второе место в топ-3 богатейших россиян занял председатель
совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов. В мировом
рейтинге он оказался на 51-м месте. За год его состояние выросло на 6,6
миллиарда долларов. В данный момент оно составляет 17,5 миллиарда.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 21:59
Бомба в метро Петербурга могла сработать случайно

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, которые выясняют обстоятельства теракта 3 апреля, предположили, что взрыв бомбы в метро мог произойти случайно..»

сегодня, 21:14
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сегодня, 21:01
Бывшего главу Удмуртии арестовали

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был арестован в зале суда..»

сегодня, 21:00
СК начал проверку по факту смерти сенатора Тюльпанова

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти сенатора Вадима Тюльпанова..»

сегодня, 20:31
Последний день жизни жертв теракта в петербургском метро

До сих еще не все тела погибших при взрыве в метро Санкт-Петербруга опознаны. Однако многие люди продолжают надеяться, что их пропавшие родственники все еще живы. Так, недавно в Сети появилось объявление о розыске 26-летнего тренера Дениса Петрова, однако скорее всего, молодой человек погиб...»

сегодня, 20:15
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