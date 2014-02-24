У миллиардера Захарченко родился третий ребенок

В семье находящегося в СИЗО полковника Дмитрия Захарченко пополнение. У бывшего оперативника родился ребенок. Это третий ребенок в семье бывшего главы управления "Т" антикоррупционного главка МВД. Двое других – 2008 и 2015 годов рождения. Кроме того, поступили сведения, что находящийся под следствием полковник подозревается еще в двух эпизодах получения взятки. "В отношении Захарченко возбуждено еще одно уголовное дело. Он подозревается по двум эпизодам получения взятки", – передает РИА Новости слова одного из представителей следственных органов. Сам же подследственный продолжает отрицать свою вину. Так, Захарченко заявил, что единственная взятка, которая была ему передана, – это бутылка алкогольного напитка. По его словам, он не имеет никакого отношения к обнаруженным ранее в квартире его сестры девяти миллиардам рублей в разной валюте. "Меня не брали на деньгах, долго вели, но единственное, что мне передали, – это бутылка алкоголя", – заявил экс-полковник на очередном судебном заседании. Теперь уже бывший глава управления "Т" антикоррупционного главка МВД был задержан 8 сентября прошлого года по делу о злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию. На следующий день в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере семи миллионов рублей от неустановленного лица. Позже управление, в котором работал подозреваемый, было ликвидировано.
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Надежда Савченко снова попала в центр внимания СМИ и пользователей Сети. Народный депутат Верховной Рады опозорилась во время телепередачи, так и не ответив на элементарный вопрос о политическом устройстве США...»
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