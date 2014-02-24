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У миллиардера Захарченко родился третий ребенок

2 марта 2017, четверг, 15:44 – ИА СОЧИ-24

У миллиардера Захарченко родился третий ребенок
У миллиардера Захарченко родился третий ребенок
В семье находящегося в СИЗО полковника Дмитрия Захарченко пополнение. У бывшего оперативника родился ребенок.
Это третий ребенок в семье бывшего главы управления "Т" антикоррупционного главка МВД. Двое других – 2008 и 2015 годов рождения. Кроме того, поступили сведения, что находящийся под следствием полковник подозревается еще в двух эпизодах получения взятки. "В отношении Захарченко возбуждено еще одно уголовное дело. Он подозревается по двум эпизодам получения взятки", – передает РИА Новости слова одного из представителей следственных органов. Сам же подследственный продолжает отрицать свою вину. Так, Захарченко заявил, что единственная взятка, которая была ему передана, – это бутылка алкогольного напитка. По его словам, он не имеет никакого отношения к обнаруженным ранее в квартире его сестры девяти миллиардам рублей в разной валюте. "Меня не брали на деньгах, долго вели, но единственное, что мне передали, – это бутылка алкоголя", – заявил экс-полковник на очередном судебном заседании. Теперь уже бывший глава управления "Т" антикоррупционного главка МВД был задержан 8 сентября прошлого года по делу о злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию. На следующий день в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере семи миллионов рублей от неустановленного лица. Позже управление, в котором работал подозреваемый, было ликвидировано.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:43
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом

Примерно 25% сладкой продукции, продающейся в российских магазинах под видом шоколада, содержит более дешевые эквиваленты какао-масла, чем того требуют стандарты. Такой товар не является шоколадом и должен называться "шоколадным продуктом"...»

сегодня, 18:16
Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"

В связи с вандализмом по отношению к памятнику "Алеша" Россия направила ноту в МИД Болгарии. Наше посольство в этой стране потребовало привлечь виновных к ответственности...»

сегодня, 18:13
Шойгу доложил Путину о захвате Пальмиры

Армия правительства Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России одержала победу над боевиками в Пальмире..»

сегодня, 17:45
Порошенко объявил траур после гибели шахтеров под Львовом

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Бывшая участница популярного шоу "Холостяк" Яна Саратовцева пришла сегодня в Басманный суд поддержать полковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в многомиллионных хищениях и мошенничестве. 29-летняя девушка ранее была супругой подозреваемого...»

сегодня, 17:44
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сегодня, 17:31
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Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков получил должность в совете директоров одной из дочерних компаний "Ростеха". Это уже не первое назначение оскандалившегося министра после его увольнения с поста главы военного ведомства. Dni.Ru решили проследить, как сложился жизненный путь Сердюкова после тех событий...»
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