У пассажирки самолета обгорело лицо из-за взрыва наушников
15 марта 2017, среда, 12:16 – ИА СОЧИ-24
У пассажирки самолета обгорело лицо из-за взрыва наушников
Жуткий инцидент произошел на борту самолета, направлявшегося из Пекина в Мельбурн. На голове у пассажирки взорвались наушники, работающие от батареек. Происшествие случилось через два часа после взлета. Пассажирка дремала под музыку из наушников, когда вдруг раздался хлопок, сообщается на сайте Бюро транспортной безопасности Австралии. Девушка почувствовала на лице жжение от загоревшегося устройства. В ужасе она стащила с головы искрящиеся наушники и бросила на пол. Пассажирке и бортпроводникам удалось оперативно потушить пламя с помощью воды. Имя пострадавшей не сообщается, как и марка взорвавшегося гаджета. Судя по снимкам, которые распространило ведомство, девушка получила серьезные ожоги. Как видно на фотографиях, лицо девушки покрыто сажей, волосы и брови опалены, а руки покрыты волдырями от ожогов. Инцидент не привел к экстренной посадке лайнера, однако всю оставшуюся часть полета пассажиры ощущали запах расплавленного пластика, батареек и жженых волос. По словам одного из очевидцев, многие кашляли. Руководство Бюро транспортной безопасности подчеркнуло, что число любителей приборов на батарейках растет с каждым днем. В связи с этим пассажиров в очередной раз попросили быть внимательнее к гаджетам такого типа и брать их в салон. Устройство будет под постоянным присмотром и его будет проще потушить в случае возгорания.
Эксперт по лжи из Екатеринбурга Илья Анищенко разоблачил 17-летнюю Диану Шурыгину, изнасилованную 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Специалист поймал семью девушки на противоречиях...»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»
32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»
Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»
Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»
Эксперт по лжи из Екатеринбурга Илья Анищенко разоблачил 17-летнюю Диану Шурыгину, изнасилованную 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Специалист поймал семью девушки на противоречиях...»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»
32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»
Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»
Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»