У Савченко сорвалась свадьба c принцем

28 марта 2017, вторник, 17:15 – СОЧИ-24



У Савченко сорвалась свадьба c принцем

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что во время службы в Ираке ее сватал местный принц. Она отметила, что носитель королевской крови предлагал за нее крупную сумму денег.Бывшая летчица вспомнила, что принц Эс-Сувейри готов был заплатить за нее 300 тысяч долларов, передает телеканал "112 Украина". Однако Надежда Савченко отнеслась к подобному предложению со смехом и "диким непониманием"."Деньги-то шли не мне. Меня покупали как вещь. Деньги шли командиру, а я должна была просто замуж выйти", – рассказала экс-военнослужащая.Сейчас Надежда Савченко понимает, что в Ираке "покупка" жены – "это совершенно нормально". При этом она отметила, что за нее предложили сравнительно высокую цену, так как "у них 2,5 тысячи долларов – это калым за женщину, а 50 тысяч долларов – это голова террориста".Ранее бывшая летчица рассказала, что она более склонна к мужскому подходу в построении личной жизни. По ее словам, она "берет сколько хочет, когда хочет и того, кого хочет"."У меня есть Украина.Все почему-то думают, что для человека обязательна личная жизнь, потому что без этого она неполная. Личная жизнь – это не один парень", – заявила народный депутат. Она добавила, что ни один мужчина не может быть сильнее нее, поэтому она ищет человека, хотя бы равного себе.Напомним, народный депутат Верховной рады Надежда Савченко перешла на женственный стиль в одежде. Бывшая летчица 21 марта появилась в здании парламента в туфлях на каблуках и в элегантном темном пуховике итальянского бренда.

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