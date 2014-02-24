У сына Максаковой возникли проблемы на фоне скандала

15 февраля 2017, среда, 12:28 – ИА СОЧИ-24



У сына Максаковой возникли проблемы на фоне скандала

Бегство на Украину оперной певицы и экс-депутата Госдумы Марии Максаковой не прошло бесследно для членов ее семьи. Как оказалось, поступок теперь уже бывшей солистки Мариинского театра непосредственно повлиял на судьбу ее сына.Как стало известно журналистам, сын Максаковой Илья учился в Санкт-Петербургском Суворовском училище. Однако еще две недели назад молодой человек отчислился из учебного заведения по собственному желанию. Сообщается, что у подростка были проблемы психологического характера.Бегство Максаковой и ее мужа, экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, также вызвало отклик у их теперь уже бывших коллег по нижней палате парламента. Член фракции "Единая Россия" Виталий Милонов резко высказался о поступке скандальной пары. По его мнению, причина бегства Вороненко и Максаковой весьма банальна – угроза уголовного преследования. "Где-то там Вороненков набедокурил, продал ворованную недвижимость и так далее. Люди скрываются от следствия – это главная причина. Он нечестный жулик, получается. Он еще и предатель родины!" – заявил парламентарий в беседе с НСН.Что касается оперной дивы, то она, по мнению Милонова, "типичная служительница Мельпомены". "Вопрос политической проституции существует с момента существования обычной проституции. Если супруг хотел бежать, она не должна была этого делать. К сожалению, она посчитала, что родину, которая ей помогла, где она стала звездой мирового масштаба, можно поменять", – сокрушается он. Напомним, бежавшая в Киев Максакова сделала первое заявление в среду, 15 февраля. На своей странице в Facebook она заявила, что ее супруг никогда не состоял в КПРФ. "К сведению особо идейных: мой муж Денис Вороненков никогда не был членом КПРФ. Он был непартийным членом фракции ГД. Как можно исключить того, кто не был?" – написала она. Ранее Вороненков заявил, что получил гражданство Украины. Свое бегство он объяснил тем, что якобы опасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.Однако еще в декабре 2014 года Московское управление Следственного комитета России направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности. В отношении парламентария было возбуждено уголовное дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По данным следствия, Вороненков подыскал покупателя для одного из особняков, за что получил аванс в размере 100 тысяч долларов.

СОЧИ 24