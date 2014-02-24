Ученые объявили о нехватке человеческих мозгов

17 февраля 2017, пятница, 19:00 – ИА СОЧИ-24



Ученые объявили о нехватке человеческих мозгов

Ученые призвали людей со всего мира после смерти жертвовать свой мозг науке для опытов. Они объяснили это тем, что им не хватает материала для изучения особенностей мозга людей с депрессией и посттравматическим расстройством.Целью специалистов является разработка новых методов лечения психическихи неврологических расстройств. А недостатокобразцов мозга влечет за собой возможные ошибки в исследованиях.Кроме того, в последниегоды была обнаружена связь между формой мозга и некоторыми заболеваниями,сообщает НСН. Отмечается, что вданной области необходимы дополнительные исследования.Одна из доноров мозга рассказала, что решила пожертвовать свой мозг для медицинских исследований потому, что ее сестра больна шизофренией. Женщина надеется, что ее мозг поможет исследователям найти средство от этой страшной болезни, и призывает других сделать то же самое. "Мои родители были в порядке, мы не понимаем, почему у моей сестры появилась шизофрения. И людям не удастся ответить на подобныевопросы, если не будут проводиться исследования на мозге", – цитирует донора BBC News.Сейчас в одном из самыхбольших в мире хранилищ человеческого мозга насчитывается более трех тысячобразцов. Большинство из них принадлежат людям с психическими и нервнымирасстройствами.Ученые запрашивают ихдля разработки лекарств от болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также расстройствпсихики. Однако для мирового научного сообщества имеющегося количестванедостаточно.

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