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Ученые объявили о нехватке человеческих мозгов

17 февраля 2017, пятница, 19:00 – ИА СОЧИ-24

Ученые объявили о нехватке человеческих мозгов
Ученые объявили о нехватке человеческих мозгов
Ученые призвали людей со всего мира после смерти жертвовать свой мозг науке для опытов. Они объяснили это тем, что им не хватает материала для изучения особенностей мозга людей с депрессией и посттравматическим расстройством.
Целью специалистов является разработка новых методов лечения психических
и неврологических расстройств. А недостаток
образцов мозга влечет за собой возможные ошибки в исследованиях.
Кроме того, в последние
годы была обнаружена связь между формой мозга и некоторыми заболеваниями,
сообщает НСН. Отмечается, что в
данной области необходимы дополнительные исследования.
Одна из доноров мозга рассказала, что решила пожертвовать свой мозг для медицинских исследований потому, что ее сестра больна шизофренией. Женщина надеется, что ее мозг поможет исследователям найти средство от этой страшной болезни, и призывает других сделать то же самое. "Мои родители были в порядке, мы не понимаем, почему у моей сестры появилась шизофрения. И людям не удастся ответить на подобные
вопросы, если не будут проводиться исследования на мозге", – цитирует донора BBC News.
Сейчас в одном из самых
больших в мире хранилищ человеческого мозга насчитывается более трех тысяч
образцов. Большинство из них принадлежат людям с психическими и нервными
расстройствами.
Ученые запрашивают их
для разработки лекарств от болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также расстройств
психики. Однако для мирового научного сообщества имеющегося количества
недостаточно.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»

вчера, 21:13
Киев поймали на "крымских галлюцинациях"

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»

вчера, 20:59
В Москве произошла массовая драка

В правоохранительные органы столицы поступило сообщение о массовой драке в Москве..»

вчера, 20:30
Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»

вчера, 20:29
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вчера, 20:00
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