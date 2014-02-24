Ученые открыли новый континент

16 февраля 2017, четверг, 14:28 – ИА СОЧИ-24



Ученые открыли новый континент

Группа американских и асвстралийских ученых обнаружила на Земле новый континент. По мнению геологов, у них есть доказательства того, что Новая Зеландия, Новая Каледония и прилежащие к ним острова находятся на неучтенном прежде континенте Зеландия.Исследователи установили, что цепь островов находится на одной плите континентальной коры протяженностью в 4,9 миллиона квадратных километров. При этом 94% Зеландии находятся на глубине тысячи метров от поверхности Тихого океана, сообщает Геологическое общество США."Это открытие произошло не случайно, а в результате длительного изучения. Еще 10 лет назад у нас не было достаточно информации и доказательств для написания статьи", – заявили ученые.Оставшиеся на поверхности участки суши являются частью затонувшего суперконтинента Гондвана. Однако плите вовсе не обязательно полностью находится на поверхности моря, чтобы считаться континентом.По словам ученых, Зеландия соответствует всем обязательным критериям континента. Границы Зеландии четко сформированы, геология островов разнообразна и отлична от остальных частей света. Также на суше есть залежи полезных ископаемых и обширные континентальные шельфы. В статье отмечается, что автор термина "Зеландия"Брит Леундикне участвовал в исследовании. При этом он уверен в наличии у коллег весомых доказательств, но выразил сомнение в том, что обнаруженный континент признают официально.Напомним, споры о количестве давно известных континентов не стихают до сих пор. Во многих странах, таких как Индия и Китай, признают разделяют Европу и Азию, в то время как, например, в России они объединяются в единый континент Евразия. Примечательно, что Международный олимпийский комитет учитывает только обитаемые государства, поэтому официальным символом Игр являются только пять колец – без Антарктиды.

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