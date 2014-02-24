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Ученые раскрыли причину бессонницы
14 марта 2017, вторник, 18:16 – ИА СОЧИ-24
Ситуация, когда человека весь день
клонит в сон, а оказавшись в кровати, он не может уснуть и полночи ворочается в
постели, знакома многим. Такой регулярный недосып чреват не только
расстроенными нервами, но и более серьезными заболеваниями. Именно поэтому с бессонницей
необходимо бороться.
Как это сделать, объяснил сомнолог,
доцент психиатрии в университете Пенсильвании Филипп Герман. Выяснилось,
что мучительное состояние связано с расстройством, которое называется
обусловленным или приобретенным пробуждением, сообщает Independent.
По словам Германа, проблема
в том, что мозг связывает постель с сигналом к пробуждению,
а не отходу ко сну. Причиной тому то, что современные люди часто
проводят в кровати время без сна, смотря телевизор или копаясь в мобильном
телефоне.
Из-за такого умышленного бодрствования
в постели мозг перестает воспринимать кровать как предназначенное для сна
место. На втором месте факторов, вызывающих бессонницу, накопившийся за день
стресс, беспокойство о будущем и навязчивые мысли.
Эксперт рассказал о лучшем способе
избавления от этого мучительного расстройства. По словам сомнолога, не надо оставаться
в кровати, если вы не собираетесь спать. Если отключиться все
равно не получается, нужно сделать что-нибудь расслабляющее, пока сон
не возьмет верх.
Также важно отказаться
от использования гаджетов за час до засыпания. Они мешают телу
настроиться на отдых. Не стоит по вечерам и употреблять кофеин.
Источник:
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