Ученые раскрыли причину бессонницы

14 марта 2017, вторник, 18:16 – ИА СОЧИ-24



Ученые раскрыли причину бессонницы

Ученые рассказали об эффекте бессонницы после трудного дня. Эксперт объяснил, как избавиться от этого мучительного состояния.Ситуация, когда человека весь деньклонит в сон, а оказавшись в кровати, он не может уснуть и полночи ворочается впостели, знакома многим. Такой регулярный недосып чреват не толькорасстроенными нервами, но и более серьезными заболеваниями. Именно поэтому с бессонницейнеобходимо бороться.Как это сделать, объяснил сомнолог,доцент психиатрии в университете Пенсильвании Филипп Герман. Выяснилось,что мучительное состояние связано с расстройством, которое называетсяобусловленным или приобретенным пробуждением, сообщает Independent.По словам Германа, проблемав том, что мозг связывает постель с сигналом к пробуждению,а не отходу ко сну. Причиной тому то, что современные люди частопроводят в кровати время без сна, смотря телевизор или копаясь в мобильномтелефоне.Из-за такого умышленного бодрствованияв постели мозг перестает воспринимать кровать как предназначенное для снаместо. На втором месте факторов, вызывающих бессонницу, накопившийся за деньстресс, беспокойство о будущем и навязчивые мысли.Эксперт рассказал о лучшем способеизбавления от этого мучительного расстройства. По словам сомнолога, не надо оставатьсяв кровати, если вы не собираетесь спать. Если отключиться всеравно не получается, нужно сделать что-нибудь расслабляющее, пока сонне возьмет верх.Также важно отказатьсяот использования гаджетов за час до засыпания. Они мешают телунастроиться на отдых. Не стоит по вечерам и употреблять кофеин.

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