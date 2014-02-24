Ученые разрешили есть упавшую пищу

15 марта 2017, среда, 19:13 – ИА СОЧИ-24



Ученые разрешили есть упавшую пищу

Ученые доказали справедливость "правила пяти секунд", согласно которому можно безопасно есть продукты, поднятые в течение этого времени. Однако эксперты не призывают безоговорочно им пользоваться.То, что "быстроподнятое не считается упавшим", доказал профессор Астонского университета вБирмингеме (Великобритания) Энтони Хилтон. При этом он аргументировалправдивость так называемого правила пяти секунд.Якобы число микробов, которые могут перейти наупавшую еду за это время, будет очень малым. Поэтому их легкоразрушит желудочная кислота."Очевидно,что нельзя употреблять в пищу еду, на которой виден слой грязи. Но с научнойточки зрения, если видимых признаков загрязнения нет, то шанс попадания на едувредных бактерий за несколько секунд очень мал", – цитирует профессора TheIndependent. Вместе с тем Хилтон добавил, что риск при употреблении пищи сземли все-таки есть, ведь микробы все же попадают на упавшую еду.Подчеркивается, что это открытие – простой пример того, какнаука присутствует в повседневной жизни. Ученый провел опрос среди двух тысяч людей, чтобы выяснить,сколько из них не брезгуют есть упавшие продукты. Оказалось, что не гнушаютсятаким 79% респондентов.Как писали Dni.ru, недавно ученые из Гарвардского университетаустановили наиболее полезный способ употребления молочных продуктов. По мнениюученых, сыр, йогурты и иную подобную пищу следует есть вместе с добавками свитамином D.

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