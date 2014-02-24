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Ученые разрешили есть упавшую пищу
15 марта 2017, среда, 19:13 – ИА СОЧИ-24
То, что "быстро
поднятое не считается упавшим", доказал профессор Астонского университета в
Бирмингеме (Великобритания) Энтони Хилтон. При этом он аргументировал
правдивость так называемого правила пяти секунд.
Якобы число микробов, которые могут перейти на
упавшую еду за это время, будет очень малым. Поэтому их легко
разрушит желудочная кислота.
"Очевидно,
что нельзя употреблять в пищу еду, на которой виден слой грязи. Но с научной
точки зрения, если видимых признаков загрязнения нет, то шанс попадания на еду
вредных бактерий за несколько секунд очень мал", – цитирует профессора The
Independent. Вместе с тем Хилтон добавил, что риск при употреблении пищи с
земли все-таки есть, ведь микробы все же попадают на упавшую еду.
Подчеркивается, что это открытие – простой пример того, как
наука присутствует в повседневной жизни. Ученый провел опрос среди двух тысяч людей, чтобы выяснить,
сколько из них не брезгуют есть упавшие продукты. Оказалось, что не гнушаются
таким 79% респондентов.
Как писали Dni.ru, недавно ученые из Гарвардского университета
установили наиболее полезный способ употребления молочных продуктов. По мнению
ученых, сыр, йогурты и иную подобную пищу следует есть вместе с добавками с
витамином D.
Источник:
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