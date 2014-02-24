Ученые запретили людям много работать

Ученые наконец-то назвали максимально допустимое количество рабочих часов. Те люди, которые превышают этот порог, испытывают большие проблемы со здоровьем. Международная команда ученых провела исследование с участием 3800 мужчин и 4000 женщин. Было проанализировано состояние здоровья испытуемых и то, сколько часов в неделю они трудятся. Оказалось, что максимально допустимая для человека норма труда – 39 часов в неделю, передает Seeker. Те же, у кого время работы превышает эту цифру, испытывают серьезные проблемы со здоровьем, так как часто им просто не хватает времени на то, чтобы правильно питаться и заботиться о своем самочувствии. Кроме того, ученые выяснили, что женщинам следует проводить в офисе меньше времени, чем мужчинам. Дело в том, что на прекрасный пол обычно ложится дополнительная нагрузка в виде домашних дел.Ранее американские исследователи установили, что слишком ранние подъемы на работу или учебу могут отрицательно повлиять на психическое здоровье человека. По мнению ученых, этот эффект связан с тем, что биоритмы человеческого организма нарушаются. Это, в свою очередь, может привести к проблемам с психикой.Чтобы избежать такого неприятного воздействия на человеческий организм, медики рекомендуют работодателям сместить начало рабочего дня на несколько часов вперед. Они утверждают, что если сотрудники будут приступать к работе позже, то их душевное здоровье не пострадает.
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Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»