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Ученые: Женатые люди здоровее холостых

15 февраля 2017, среда, 16:13 – ИА СОЧИ-24

Ученые: Женатые люди здоровее холостых
Ученые: Женатые люди здоровее холостых
Как у сторонников, так и у противников брачных уз имеются железные аргументы в защиту своей точки зрения. Американские ученые также выразили авторитетное мнение по этому вопросу.
Психологи из Университета Карнеги-Меллон в США утверждают, что люди, состоящие в браке, здоровее неженатых. По их мнению, у семейных людей понижен уровень стрессового гормона кортизола по сравнению с теми, кто еще не вступил в брак или уже развелся. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Psychoneuroendocrinology, сообщает "Газета.ru". На протяжении трех дней
каждые 24 часа ученые брали образцы слюны у 572 добровольцев в возрасте от 21 до 55 лет. У тех участников экспериментов, которые состояли в браке, уровень кортизола оказался ниже, чем у остальных.Исследователи также сравнили суточные колебания кортизола у добровольцев. Как правило, самый высокий уровень кортизола отмечается с утра после пробуждения и в течение дня падает. У испытуемых, состоящих в браке, такое снижение происходило быстрее.Это означает, что они меньше рискуют подвергнуться сердечным заболеваниям. Кроме того, в случае возникновения злокачественной опухоли такие пациенты могут рассчитывать на более продолжительную жизнь, чем другие онкобольные.В итоге ученые пришли к выводу, что уровень кортизола повышается из-за стресса, который со временем может привести к негативным последствиям – от нервных срывов до деградации клеток головного мозга. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что неженатые люди переживают стресс острее, чем те, у кого есть семья.Ранее специалисты из Университета Альберта в Канаде пришли к выводу, что во время лечения депрессивного пациента не стоит недооценивать качество его отношений с близкими. Специалисты полагают, что любовь и поддержка родных могут помочь в борьбе с болезнью так же, как и медицинские препараты. Как писали Dni.Ru, в результате исследований выяснилось, что супруги, заботившиеся друг о друге, легче справлялись с эмоциональными расстройствами, чем те, чьи отношения были омрачены ссорами и недопониманием.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:46
Грабители с топорами напали на салон связи в Москве

Вечером 15 февраля неизвестные напали на салон связи неподалеку от станции метро "Нахимовский проспект" на юго-западе Москвы..»

вчера, 21:45
Трамп нашел замену сбежавшему советнику

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вчера, 21:45
Минобороны показало истребители Су-35С в деле

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с полетами сверхманевренных истребителей Су-35С. На кадрах можно наблюдать взлет, посадку и элементы пилотажа...»

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Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

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вчера, 20:46
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