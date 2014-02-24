Учитель совращал школьницу "50 оттенками серого"

Колледж Франклина в Великобритании сотряс громкий скандал. Один из преподавателей пытался склонить ученицу к сексу, отправляя ей похабные сообщения. Учитель литературы Томас Стирлинг предстал перед судом по обвинению в совращении 17-летней подопечной. Как выяснило следствие, 24-летний молодой человек практиковал весьма странные способы обучения детей. В частности, педагог задал классу прочитать роман "50 оттенков серого", известный скандальными эротическими сценами и описанием БДСМ-практик, передает The Sun. Стирлинг объяснил ученикам, что это "похабное произведение" им необходимо сравнить с легендарными творениями Уильяма Шекспира. Вероятно, с помощью эротического романа педагог пытался вызвать у подростков повышенный интерес к сексу, чтобы воспользоваться этим. Так, после инцидента с книгой Стирлинг начал засыпать одну из учениц непристойными сообщениями в Instagram. Извращенец описывал свои сексуальные фантазии на тему девственности школьницы и половых контактов с ней. Однако эротическим приключениям педагога пришел конец, когда сообщения случайно обнаружила его 18-летняя девушка. Вскоре информация о склонностях Стирлинга дошла до руководства колледжа, которое поспешило отстранить его от должности. На суде педагог признался в преступной деятельности. По словам адвоката, его подзащитный сожалеет о случившемся и понимает, что больше не сможет преподавать. Сейчас молодой человек работает в гостинице графства Дербишир. По решению суда Стирлинга на пять лет внесли в реестр сексуальных преступников.
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32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»
Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»
Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»