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Учитель совращал школьницу "50 оттенками серого"

15 марта 2017, среда, 11:16 – ИА СОЧИ-24

Учитель совращал школьницу "50 оттенками серого"
Учитель совращал школьницу "50 оттенками серого"
Колледж Франклина в Великобритании сотряс громкий скандал. Один из преподавателей пытался склонить ученицу к сексу, отправляя ей похабные сообщения.
Учитель литературы Томас Стирлинг предстал перед судом по обвинению в совращении 17-летней подопечной. Как выяснило следствие, 24-летний молодой человек практиковал весьма странные способы обучения детей. В частности, педагог задал классу прочитать роман "50 оттенков серого", известный скандальными эротическими сценами и описанием БДСМ-практик, передает The Sun. Стирлинг объяснил ученикам, что это "похабное произведение" им необходимо сравнить с легендарными творениями Уильяма Шекспира. Вероятно, с помощью эротического романа педагог пытался вызвать у подростков повышенный интерес к сексу, чтобы воспользоваться этим. Так, после инцидента с книгой Стирлинг начал засыпать одну из учениц непристойными сообщениями в Instagram. Извращенец описывал свои сексуальные фантазии на тему девственности школьницы и половых контактов с ней. Однако эротическим приключениям педагога пришел конец, когда сообщения случайно обнаружила его 18-летняя девушка. Вскоре информация о склонностях Стирлинга дошла до руководства колледжа, которое поспешило отстранить его от должности. На суде педагог признался в преступной деятельности. По словам адвоката, его подзащитный сожалеет о случившемся и понимает, что больше не сможет преподавать. Сейчас молодой человек работает в гостинице графства Дербишир. По решению суда Стирлинга на пять лет внесли в реестр сексуальных преступников.     

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Диану Шурыгину вывели на чистую воду

Эксперт по лжи из Екатеринбурга Илья Анищенко разоблачил 17-летнюю Диану Шурыгину, изнасилованную 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Специалист поймал семью девушки на противоречиях...»

сегодня, 16:01
Эрдоган решил свергнуть Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»

сегодня, 15:58
Такса спасла квартиру от вора-неудачника на востоке Москвы

32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»

сегодня, 15:46
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Крым ждала потеря автономии, если бы полуостров остался в составе Украины. Полномочия региона были бы существенно урезаны...»

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Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»

сегодня, 14:30
"Королева пышной груди" покорила соцсети

Украинский маркетолог Ирина Иванова по праву присвоила себе титул "королевы пышной груди". На своей странице в социальной сети Instagram она публикует интимные снимки в укороченном топе...»

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