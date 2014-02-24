Удар США по авиабазе ВВС Сирии назвали разовой акцией
7 апреля 2017, пятница, 12:58 – СОЧИ-24
Авиаудар США по сирийской базе ВВС, вероятно, был разовой акцией. По словам анонимного американского источника, Вашингтон не планирует дальнейших действий, пишет газета "Известия" со ссылкой на агентство Reuters. Напомним, что в ночь на 7 апреля США выпустили в направлении правительственной базы в Сирии крылатые ракеты, базирующиеся на кораблях ВМС. Соответствующий приказ отдал глава государства Дональд Трамп.
Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»
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Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»
Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»