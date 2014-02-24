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Украина исчезнет с карты мира через два месяца

2 марта 2017, четверг, 14:31 – ИА СОЧИ-24

Украина исчезнет с карты мира через два месяца
Украина исчезнет с карты мира через два месяца
Государство Украина прекратит существование через 60 дней, убежден Александр Захарченко. По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики, "гвоздем в крышку гроба" стало решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР.
Ополченцы ДНР готовы к возможному обострению ситуации на
линии соприкосновения. Однако они не хотят идти в бой первыми. Тем более, что
для государства Украина настали последние дни. "Для Украины будет лучше
ужасный конец, чем ужас без конца", – заявил Александр Захарченко в эфире
передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".По мнению Захарченко, отсчет уже пошел, а каждый день – это "гвоздь,
который вбивается в крышку гроба" Украины. "Максимум 60 дней – и
государство практически перестанет существовать", – ответил глава ДНР на
вопрос Соловьева о последствиях перевода под внешнее управление украинских
предприятий в Донбассе.Украинские радикалы в конце января заблокировали движение
грузовых поездов с углем, следующих с территории ЛНР. Позже был перекрыт
железнодорожный переезд у города Бахмут в ДНР, а блокаду объявили бессрочной.
Свои действия активисты, в числе которых и депутаты Верховной рады, объяснили
борьбой с контрабандой.Служба безопасности Украины назвала действия радикалов
популистскими и незаконными. Из-за блокады Донбасса в стране начались перебои с
поставками угля. Власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике
для экономии ресурсов. По словам президента Петра Порошенко, если блокада
Донбасса продолжится, десятки тысяч оставшихся без работы шахтеров пойдут в
ополчение ДНР и ЛНР. Однако непризнанные республики Донбасса предприняли ответные
шаги. В ночь на 1 марта стало известно, что власти ДНР и ЛНР ввели внешнее
управление на украинских предприятиях, а их продукция будет направляться в
Россию. По самым скромным подсчетам, Киев потерял около 5 миллиардов долларов
ежегодного дохода.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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