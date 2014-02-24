Украина исчезнет с карты мира через два месяца

2 марта 2017, четверг, 14:31 – ИА СОЧИ-24



Украина исчезнет с карты мира через два месяца

Государство Украина прекратит существование через 60 дней, убежден Александр Захарченко. По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики, "гвоздем в крышку гроба" стало решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР.Ополченцы ДНР готовы к возможному обострению ситуации налинии соприкосновения. Однако они не хотят идти в бой первыми. Тем более, чтодля государства Украина настали последние дни. "Для Украины будет лучшеужасный конец, чем ужас без конца", – заявил Александр Захарченко в эфирепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".По мнению Захарченко, отсчет уже пошел, а каждый день – это "гвоздь,который вбивается в крышку гроба" Украины. "Максимум 60 дней – игосударство практически перестанет существовать", – ответил глава ДНР навопрос Соловьева о последствиях перевода под внешнее управление украинскихпредприятий в Донбассе.Украинские радикалы в конце января заблокировали движениегрузовых поездов с углем, следующих с территории ЛНР. Позже был перекрытжелезнодорожный переезд у города Бахмут в ДНР, а блокаду объявили бессрочной.Свои действия активисты, в числе которых и депутаты Верховной рады, объяснилиборьбой с контрабандой.Служба безопасности Украины назвала действия радикаловпопулистскими и незаконными. Из-за блокады Донбасса в стране начались перебои споставками угля. Власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетикедля экономии ресурсов. По словам президента Петра Порошенко, если блокадаДонбасса продолжится, десятки тысяч оставшихся без работы шахтеров пойдут вополчение ДНР и ЛНР. Однако непризнанные республики Донбасса предприняли ответныешаги. В ночь на 1 марта стало известно, что власти ДНР и ЛНР ввели внешнееуправление на украинских предприятиях, а их продукция будет направляться вРоссию. По самым скромным подсчетам, Киев потерял около 5 миллиардов долларовежегодного дохода.

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