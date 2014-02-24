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Украина отшила Запад с "Евровидением"
31 марта 2017, пятница, 19:58 – СОЧИ-24
Украина не собирается уступать Западу, несмотря на то,
что европейцы выдвинули стране ультиматум
в связи с недопуском на международный песенный конкурс Юлии Самойловой.
Некоторые пригрозили Украине бойкотом, однако государство упрямо решило стоять
на своем.
Позицию страны на пресс-конференции после заседания
Комиссии НАТО – Украина озвучил глава МИДа страны Павел Климкин. "Ответ
очень простой. Уступки невозможны, поскольку закон один для всех", -
цитирует министра ТАСС.
Ранее 31 марта глава Европейского вещательного союза
(ЕВС) Ингрид Дельтенре заявила,
что сложившаяся ситуация "вызывает гнев практически всех входящих в Союз
европейских вещательных компаний". На "Евровидении-2017" планируется
выступление представителей 43 стран.
Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Причиной ее недопуска
Украина назвала выступление артистки в Крыму. При этом в Киеве свободно проходят
концерты других коллективов, открыто выступавших на полуострове.
Финал "Евровидения" пройдет 13 мая.
Источник:
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