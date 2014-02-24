Украина по привычке поглумилась над смертью Чуркина

21 февраля 2017, вторник, 09:00 – ИА СОЧИ-24



Украина по привычке поглумилась над смертью Чуркина

Киев оскорбил память постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Украинские политики и общественные деятели радуются смерти россиянина, оставляя глумливые комментарии в соцсетях.Не остался в стороне от общей истерии и лидер Радикальнойпартии Украины Олег Ляшко. "На смерть Чуркина: гореть в аду всем, кто противУкраины", – написал он на своей станице в Facebook. Однако подписчики не поддержалиЛяшко, назвав его слова оскорбительными. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко былболее сдержан в своих комментариях. Он заявил, что "не преувеличивал бы личнуюроль" Чуркина. "Думать, что его личная роль в этой должности была чем-тоотличным от позиции России, которую он представлял, было бы неправильно", – цитируетHromadske.ua украинского дипломата.По словам украинца, он знал постпреда России много лет,"хотя и не близко". По словам Ельченко, "были попытки наладить нормальныйконтакт", но они не привели к изменению риторики Чуркина. "В дипломатии естьтакое правило – если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку.Чуркин так не решил", – заявил представитель Украины при ООН.В целом о реакции украинской общественности на смерть ВиталияЧуркина рассказал блогер Анатолий Шарий. По егословам, в Киеве новость о кончине россиянина вызвала "истеричное веселье". Блогеротметил, что такой радости он не видел ни в одной стране мира. "Не бываеттакого, чтобы нормальный адекватный человек начинал радоваться чужой смерти.То, что происходит – это ненормально", – подчеркнул Шарий. Между тем во всем мире политики, коллеги ушедшего из жизни ВиталияЧуркина, скорбят о смерти дипломата. Так, вечный оппонент россиянина экс-постпредСША при ООН Саманта Пауэр выразила соболезнования. "Опустошена уходомроссийского постпреда при ООН Виталия Чуркина. Маэстро дипломатии и глубоконеравнодушный человек, который делал все, что он мог для преодоления разногласиймежду США и Россией", – написала Пауэр на своей странице в Twitter. Соболезнования выразил и генеральный секретарь ООН АнтониуГутерреш. "Несмотря на то, что мы лишь немного служили вместе, я оченьценил возможность работать с ним, и мне будет очень не хватать его пониманияситуации, мастерства и дружбы", – цитирует РИА Новости Гутерреша.Напомним, что российский дипломат ушел из жизни на рабочемпосту в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. МИД России выразил соболезнованияродным и близким постпреда.

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