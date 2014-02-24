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Украина по привычке поглумилась над смертью Чуркина

21 февраля 2017, вторник, 09:00 – ИА СОЧИ-24

Украина по привычке поглумилась над смертью Чуркина
Украина по привычке поглумилась над смертью Чуркина
Киев оскорбил память постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Украинские политики и общественные деятели радуются смерти россиянина, оставляя глумливые комментарии в соцсетях.
Не остался в стороне от общей истерии и лидер Радикальной
партии Украины Олег Ляшко. "На смерть Чуркина: гореть в аду всем, кто против
Украины", – написал он на своей станице в Facebook. Однако подписчики не поддержали
Ляшко, назвав его слова оскорбительными. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко был
более сдержан в своих комментариях. Он заявил, что "не преувеличивал бы личную
роль" Чуркина. "Думать, что его личная роль в этой должности была чем-то
отличным от позиции России, которую он представлял, было бы неправильно", – цитирует
Hromadske.ua украинского дипломата.По словам украинца, он знал постпреда России много лет,
"хотя и не близко". По словам Ельченко, "были попытки наладить нормальный
контакт", но они не привели к изменению риторики Чуркина. "В дипломатии есть
такое правило – если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку.
Чуркин так не решил", – заявил представитель Украины при ООН.В целом о реакции украинской общественности на смерть Виталия
Чуркина рассказал блогер Анатолий Шарий. По его
словам, в Киеве новость о кончине россиянина вызвала "истеричное веселье". Блогер
отметил, что такой радости он не видел ни в одной стране мира. "Не бывает
такого, чтобы нормальный адекватный человек начинал радоваться чужой смерти.
То, что происходит – это ненормально", – подчеркнул Шарий. Между тем во всем мире политики, коллеги ушедшего из жизни Виталия
Чуркина, скорбят о смерти дипломата. Так, вечный оппонент россиянина экс-постпред
США при ООН Саманта Пауэр выразила соболезнования. "Опустошена уходом
российского постпреда при ООН Виталия Чуркина. Маэстро дипломатии и глубоко
неравнодушный человек, который делал все, что он мог для преодоления разногласий
между США и Россией", – написала Пауэр на своей странице в Twitter. Соболезнования выразил и генеральный секретарь ООН Антониу
Гутерреш. "Несмотря на то, что мы лишь немного служили вместе, я очень
ценил возможность работать с ним, и мне будет очень не хватать его понимания
ситуации, мастерства и дружбы", – цитирует РИА Новости Гутерреша.Напомним, что российский дипломат ушел из жизни на рабочем
посту в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. МИД России выразил соболезнования
родным и близким постпреда.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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