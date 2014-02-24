Украина просчиталась при покупке газа из Европы

20 января 2017, пятница, 11:59 – ИА СОЧИ-24



Украина просчиталась при покупке газа из Европы

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в соцсети Facebook, что корпорация сэкономила на отказе от российского голубого топлива около 3,7 миллиарда долларов. Однако расчеты показывают, что руководство организации сильно преувеличило прибыль."Газпром" требовал от "Нафтогаза" за 2016 год 5,3 миллиарда долларов США. Мы заплатили за весь газ из Европы в 2016 году (а мы импортировали только из Европы) 1,6 миллиарда долларов. Таким образом, потратили в три раза меньше, чем могли бы потратить на газпромовский газ!" – написал Юрий Витренко.Для проверки расходов нужно умножить среднюю стоимость топлива за конкретный период на объем закупок, сообщает Life.ru. Методику расчета одобрили аналитик Фонда национальной энергетической безопасностиИгорь Юшков и эксперт Moody’s Analytics Крис Лафакис.Цена европейского газа для Украины в третьем и четвертом кварталах 2016 года составила 202 и 199 долларов за тысячу кубометров соответственно. За первый указанный период Киев закупил 3,9 миллиарда кубометров, за второй – 4,6 миллиарда кубометров. Получается, за полгода "Нафтогаз" потратил 1,7 миллиарда долларов, что на 100 миллионов долларов выше заявленных расходов на весь год. Добавим, что цена российского газа в аналогичные периоды составила 167 и 175 долларов за тысячу кубометров. При том же объеме закупок выходит, что Украина потратила бы 1,4 миллиарда рублей.В первом квартале 2016 года российское топливо действительно было дороже европейского – 212 против 209 долларов за тысячу кубометров. За этот период Украина приобрела 2,5 миллиарда кубометров газа. Переплата в таком случае составила бы десять миллионов долларов. Во втором квартале закупки голубого топлива не производились. В итоге за год на европейские ресурсы Киев потратил не 1,6, а 2,2 миллиарда рублей. Между тем стоимость газа, указанная украинским Минэкономторгом, разнится с показателями "Нафтогаза". Корпорация систематически занижает средневзвешенную цену на голубое топливо."Это обычная практика для украинских компаний. Понятно, что нынешнее руководство "Нафтогаза" бьется за имидж. Но на деле это, мягко скажем, не идет на пользу финансовому благосостоянию компании", – подчеркнул эксперт Игорь Юшков.

СОЧИ 24