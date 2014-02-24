Украина пустила войска НАТО для броска на Москву

Верховная рада Украины разрешила допуск вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины для проведения совместных учений в 2017 году. Соответствующий законопроект был подписан главой государства Петром Порошенко. "Указом президента Украины утвержден допуск на территорию Украины подразделения Вооруженных сил США, других государств-членов НАТО", – сказал представитель украинского президента в парламенте страны Артур Герасимов. Сообщается, что основными совместными маневрами украинской армии и подразделений стран НАТО в наступившем году станут учения по программе "Партнерство во имя мира". При этом глава комитета Верховной рады по обороне Сергей Пашинский признался, что на учениях прежде всего будут отрабатываться вопросы противодействия России. В свою очередь, замглавы фракции "Народный фронт" в украинском парламенте Андрей Тетерук заявил, что Киев таким образом готовится к "походу на Москву". "Мы имеем мощные боевые силы, которые каждый день приобретают бесценный опыт, который во время именно таких учений мы передаем нашим странам-партнерам", – сказал он. На Украине в 2015 году была принята новая военная доктрина. В соответствии с ней страна отказывается от внеблокового статуса. Главной целью документа провозглашается усиление кооперации с Североатлантическим альянсом и полный переход украинской армии на его стандарты к 2020 году.
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Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»
Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»