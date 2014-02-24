Украина пустила войска НАТО для броска на Москву



Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды сегодня, 15:00 Российскую столицу ждет очередное испытание на прочность. Спасатели предупреждают: к Москве приближается снегопад...»

Что иностранцы думают о крещенских купаниях сегодня, 15:00 С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»

Белорусские спасатели покорили интернет сегодня, 14:59 Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»

Курс рубля упал после слов Шувалова сегодня, 14:45 "Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»



Новые подробности гибели десятков туристов под лавиной сегодня, 14:45 Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»

Запад предсказывает триумф России в Молдавии сегодня, 14:44 Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»

Из-за пожара эвакуируют школу на юго-востоке Москвы сегодня, 14:14 В комнате охраны в одной из школ по Мячковскому бульвару на юго-востоке Москвы произошел пожар, рассказал представитель экстренных служб столицы..»

Тело пропавшего под Петербургом мальчика нашли в реке сегодня, 14:00 Тело шестилетнего мальчика, пропавшего в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, нашли в реке Ижоре, передает Life.ru..»