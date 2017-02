Украина смирилась с российским Крымом

Влиятельное американское издание The New York Times раскрыло информацию о наличии у теперь уже бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна плана по урегулированию украинского конфликта. Как отмечают авторы, соответствующий документ был подготовлен депутатом Верховной рады Андреем Артеменко и касается вопроса о статусе Крымского полуострова.Как сообщает The New York Times, план был передан Флинну через цепочку посредников, которая включала личного юриста главы Белого дома Дональда Трампа и его бизнес-партнера Феликса Сэтера. Кроме того, отмечает издание, одним из главных ее звеньев был руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт, имеющий контакты на Украине еще со времен работы в предвыборном штабе бывшего украинского президента Виктора Януковича. Согласно составленному Артеменко плану, для урегулирования ситуации на Украине требуется "вывод иностранных вооруженных формирований из Донбасса". Другая необходимая мера, по мнению парламентария, – проведение Киевом национального референдума о передаче Крыма в аренду России сроком от 50 до 100 лет. "Как мы можем достичь хорошего решения между нашими странами, если мы не разговариваем друг с другом?" – цитирует его The New York Times. При этом издание отмечает, что Артеменко – сторонник Трампа, успевший наладить с ним доверительные отношения.Тем не менее на данный момент очевидно, что позиция новой американской администрации по Крыму пока окончательно не определена, а план Флинна-Артеменко, утверждает The New York Times, не отвергнут окончательно. Стоит отметить, что ранее близкий к бывшему американскому госсекретарю Генри Киссинджеру политолог Томас Грэм заявил, что Запад мог бы признать Крым частью России в случае, если Москва согласится провести новый референдум, но уже под международным контролем.Между тем озвученный план мирного урегулирования прокомментировали в Москве. По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, положения документа с Кремлем не обсуждались. "Эти предложения абсурдны и для России неприемлемы, с Россией они не согласовывались", – приводит слова сенатора РИА Новости. В свою очередь в Крыму заявили, что статус полуострова окончательно решен еще в 2014 году. "Это безрассудно, если кто-то думает, что можно арендовать людей. Крымчане в марте 2014 года свой выбор окончательный уже сделали", – прокомментировал инициативу Артеменко глава местной общественной палаты Григорий Иоффе.Ранее предложение по мирному урегулированию озвучил украинский олигарх Виктор Пинчук. По его мнению, Киеву следует признать присоединение Крыма к России, а также гарантировать невхождение в ЕС и НАТО. Москва же должна будет прекратить поддержку народных республик Донбасса. После этого Запад признает Крым российским, а санкции снимаются. Как утверждает украинское издание Vesti-ukr.com, такой план был поддержан вероятным будущим послом США в России Томасом Грэмом с той лишь оговоркой, что Москве придется либо заплатить компенсацию Киеву за полуостров, либо провести там повторный референдум. При этом еще в начале прошлого года на Украине был проведен опрос: считают ли граждане страны возможным возвращение Крыма. Итог для киевских властей оказался неутешительным – 72% респондентов смирились с потерей полуострова.

