Украинцам посоветовали забыть о гордости

31 марта 2017, пятница, 18:00 – СОЧИ-24



Украинцам посоветовали забыть о гордости

Киев должен "сломить гордыню" для того, чтобы вести диалог с Москвой. Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Илья Кива.По его словам, украинцам следует забыть о гордости для того, чтобы прекратить развязанную на востоке страны войну. "Нужны ли контакты (с Россией. – Прим.ред.), нужно ли общение, нужно ли обмениваться информацией? Да. Потому что от этого зависит будущее нашей страны", – приводит слова чиновника телеканал "112 Украина". Также он отметил, что несмотря на все разногласия, Россия и Украина рано или поздно окажутся за одним столом переговоров. "На сегодняшний день, я уверен, – и здесь есть моя чёткая однозначная позиция – в каких бы мы сегодня отношениях ни находились с Россией, какие бы у нас ни были территориальные претензии в отношении друг друга, пройдёт время, и мы в любом случае найдём компромисс, точки соприкосновения", – сказал Кива. Напомним, ране главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не исключил, что Киев будет обмениваться с Россией информацией по делу убитого 23 марта в украинской столице бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. "Украина исповедует международные соглашения, выполняет международно-правовые поручения. В данном случае, я думаю, мы сможем предоставить информацию, кто расследует дело", – заявил Матиос. Однако несмотря на все эти заявления, пока нынешние киевские власти лишь обрубают один за другим каналы связи между двумя странами. Так, в конце ноября прошлого года кабинет министров Украины остановил действие соглашений о сотрудничестве в сфере информации с Россией. Такой шаг Киев объяснил ведением Москвой "агрессивной политики" по отношению к Украине.

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