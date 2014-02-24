Украинцы издеваются над россиянами после теракта

6 апреля 2017, четверг, 08:58 – СОЧИ-24



Украинцы издеваются над россиянами после теракта

После взрыва в петербургском метро участились анонимные звонки о якобы заложенных в транспорте бомбах. Большая часть сообщений поступает с территории Украины."Мы устанавливаем номера и даже авторов подобныхзвонков, но пресечь их действия не можем, поскольку правоохранительные органыУкраины в последнее время просто отказываются исполнять любые поручения,поступающие из России", – рассказал "Коммерсанту" источник в полиции.Экстренные службы работают в авральном режиме, и связано это не только с антитеррористическими мероприятиями. Проверка сообщений лжеминеров отвлекаетот основной работы сотни сотрудников. Кроме того, в целях безопасностиприходится проводить эвакуацию людей с "заминированных" объектов.Отметим, что трагедия в петербургском метро позабавила пользователей соцсетей с Украины. Взрыв, жертвами которого сталидевять человек, стал для них поводом поупражняться в остроумии. Напомним, что теракт в подземке Санкт-Петербурга произошел 3апреля около 15:00 мск. Взрыв прогремел на перегоне между станциями"Сенная площадь" и "Технологический институт".Бомба сдетонировала в третьем вагоне сразу после отправления. Машинист неостановил поезд и доехал по следующей платформы. Погибли 14 человек, более 60пострадали.Взрывное устройство привел в действие смертник. Личностьтеррориста установлена, им оказался уроженец киргизского города Ош АкбаржонДжалилов.

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