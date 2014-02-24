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Украинцы издеваются над россиянами после теракта
6 апреля 2017, четверг, 08:58 – СОЧИ-24
"Мы устанавливаем номера и даже авторов подобных
звонков, но пресечь их действия не можем, поскольку правоохранительные органы
Украины в последнее время просто отказываются исполнять любые поручения,
поступающие из России", – рассказал "Коммерсанту" источник в полиции.Экстренные службы работают в авральном режиме, и связано это не только с антитеррористическими мероприятиями. Проверка сообщений лжеминеров отвлекает
от основной работы сотни сотрудников. Кроме того, в целях безопасности
приходится проводить эвакуацию людей с "заминированных" объектов.Отметим, что трагедия в петербургском метро позабавила пользователей соцсетей с Украины. Взрыв, жертвами которого стали
девять человек, стал для них поводом поупражняться в остроумии. Напомним, что теракт в подземке Санкт-Петербурга произошел 3
апреля около 15:00 мск. Взрыв прогремел на перегоне между станциями
"Сенная площадь" и "Технологический институт".
Бомба сдетонировала в третьем вагоне сразу после отправления. Машинист не
остановил поезд и доехал по следующей платформы. Погибли 14 человек, более 60
пострадали.Взрывное устройство привел в действие смертник. Личность
террориста установлена, им оказался уроженец киргизского города Ош Акбаржон
Джалилов.
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