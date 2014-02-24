Украине грозит остановка всех АЭС

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В Донбассе разбился военный украинский вертолет сегодня, 18:14 Военный вертолет Ми-2 Вооруженных сил Украины разбился в Донбассе..»

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