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Украине грозит остановка всех АЭС
26 марта 2017, воскресенье, 16:29 – СОЧИ-24
Toshiba все же решила обанкротить
Westinghouse Electric. Процедура банкротства увеличит денежные потери до 9 миллиардов доларов.
Toshiba планирует 31 марта проинформировать своих кредиторов
о подаче заявления о несостоятельности Westinghouse Electric в соответствии с
главой 11 закона США о банкротстве, сообщает Reuters.
По словам источников, сейчас Toshiba обсуждает с кредиторами
дальнейшее финансирование после подачи заявления о банкротстве Westinghouse.
Представитель корпорации заявил, что для комментариев еще не пришло время и
решение о банкротстве должен принимать совет директоров компании с учетом
мнения акционеров, в том числе самой Toshiba, и кредиторов.
Как писали Dni.Ru, в январе 2017 года прекратило действие соглашение между правительством России и
Кабмином Украины относительно Хмельницкой АЭС. О прекращении сотрудничества
в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС сообщило МИД
России в официальном заявлении.Также с 2017 года Украина прекратила платить России за
утилизацию отработавшего ядерного топлива. Об этом заявил в Верховной
раде глава Минтопэнерго. Игорь Насалик пояснил, что в стране теперь есть
свое хранилище ОЯТ, что позволит полностью диверсифицировать
утилизацию.
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