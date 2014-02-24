Украине осталось 40 дней до "конца света"

2 марта 2017, четверг, 19:15 – ИА СОЧИ-24



Украине осталось 40 дней до "конца света"

Из-за устроенной украинскими радикалами блокады Донбасса оставшегося в стране угля может хватить лишь на 40 дней. Об этом сообщил эксперт Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.По его словам, если блокада поставок угля из Донбасса будет продолжена, то Украина столкнется с практикой веерных отключений уже менее чем через полтора месяца. "Если угля не будет на теплоэлектростанциях, то они остановятся, и в нашей розетке не будет электричества", – цитирует аналитика издание "Экономика сегодня".Кроме того, Марунич отметил, что ситуация может угрожать работоспособности атомных электростанций. Эксперт подчеркивает, в случае, если один-два блока этих объектов остановятся, Украина рискует столкнуться с колоссальными инфраструктурными проблемами, которые еще больше усугубят и без того тяжелое положение в энергетике. При этом аналитик считает, что чрезвычайный режим, введенный Киевом более двух недель назад, не отменит "конец света", а лишь отложит его.Напомним, в конце января представители украинских националистических сил в нарушение минских соглашений устроили торгово-экономическую блокаду Донбасса, протестуя против покупки Киевом угля у ДНР и ЛНР. По их словам, украинский президент Петр Порошенко и его окружение ведут торговлю с врагом в условиях продолжающегося на фронте кровопролития, что совершенно неприемлемо.В ответ лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий поставили ультиматум украинскому лидеру. Как заявили руководители Донбасса, они национализируют работающие на территории региона украинские предприятия, если официальный Киев не решит проблему блокады до 1 марта.Спустя некоторое время неизвестные со стороны Украины попытались прорвать блокаду Донбасса. Как заявили представители украинских радикалов, штурм их позиций мог быть организован сторонниками президента Порошенко и некоторых олигархов, которые из-за продолжающейся блокады боятся потерять свои предприятия в Донбассе. В итоге ультиматум народных республик так и не был выполнен. После чего ряд находящихся на территории ДНР и ЛНР украинских предприятий были переведены под управление местных властей.

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