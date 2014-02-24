Украине стыдно за потерянный с позором Крым

27 февраля 2017, понедельник, 16:00 – ИА СОЧИ-24



Украине стыдно за потерянный с позором Крым

Немногочисленные украинцы, уехавшие три года назад из Крыма, с чувством стыда отметили накануне так называемый "день крымского сопротивления". Сегодня они вспоминают, в том числе и том, как большинство украинских силовиков изменили присяге и перешли на сторону России.По украинскому телевидению показали сюжет, посвященныйсобытиям трехлетней давности, когда подавляющее большинство граждан Крыма вышлина улицы городов и потребовали возвращения республики под юрисдикцию России. Надкрымским парламентом в те дни появился российский триколор.Сегодня, сбежавшие из Крыма украинцы, вспоминают эти событияне без стыда и завидуют своим бывшим согражданам. Бывший милиционер, к примеру,сетует на то, что ему в случае, если бы он остался в Крыму, в три-четыре разаповысили бы зарплату.целом три года назад не пожелали остаться в российским Крыму около одного процентанаселения и даже крымские татары, представители которых особо рьяно выступалипротив российского присутствия не пожелали уезжать с насиженных мест. А из трехтысяч граждан этой национальности все-таки переехавших на Украину, болееполовины уже вернулись в Крым.Да исейчас крымские татары не хотят переезжать на Украину, следует из сегодняшнегозаявления главы Федерального агентства по делам национальностей ИгоряБаринова. Он привел данные последнего опроса, который был направлен конкретнона представителей крымско-татарского населения. По словам чиновника, 82%крымских татар заявили, что хотят остаться в Крыму, а десятьпроцентов готовы поменять место жительства в пределах полуострова. Еще двапроцента респондентов выразили готовность переехать в другой российскийрегион. Баринов отметил, что эти цифры свидетельствуют об изменении жизникрымских татар в лучшую сторону.Тем временемсегодня, 27 февраля в крымских городах, как впрочем, и во всей России, отметилиДень сил специальных операций. В центреСимферополя, у памятника "Вежливым людям" прошла акция,посвященная новому празднику. Крымчане возложили цветы к скульптурнойкомпозиции.День Силспециальных операций был учрежден указом президента Российской Федерациив 2015 году. 27 февраля 2014 года в Крыму силовики блокировали важныеадминистративные здания республики и военные объекты Украины с цельюобеспечить мирное проведение всекрымского референдума. Операция проходилапри поддержке местного населения. На референдуме подавляющее большинствожителей Крыма высказались за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 годареспублика официально вошла в состав Российской Федерации.

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