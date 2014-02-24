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Украине стыдно за потерянный с позором Крым

27 февраля 2017, понедельник, 16:00 – ИА СОЧИ-24

Украине стыдно за потерянный с позором Крым
Украине стыдно за потерянный с позором Крым
Немногочисленные украинцы, уехавшие три года назад из Крыма, с чувством стыда отметили накануне так называемый "день крымского сопротивления". Сегодня они вспоминают, в том числе и том, как большинство украинских силовиков изменили присяге и перешли на сторону России.
По украинскому телевидению показали сюжет, посвященный
событиям трехлетней давности, когда подавляющее большинство граждан Крыма вышли
на улицы городов и потребовали возвращения республики под юрисдикцию России. Над
крымским парламентом в те дни появился российский триколор.
Сегодня, сбежавшие из Крыма украинцы, вспоминают эти события
не без стыда и завидуют своим бывшим согражданам. Бывший милиционер, к примеру,
сетует на то, что ему в случае, если бы он остался в Крыму, в три-четыре раза
повысили бы зарплату.
В
целом три года назад не пожелали остаться в российским Крыму около одного процента
населения и даже крымские татары, представители которых особо рьяно выступали
против российского присутствия не пожелали уезжать с насиженных мест. А из трех
тысяч граждан этой национальности все-таки переехавших на Украину, более
половины уже вернулись в Крым.
Да и
сейчас крымские татары не хотят переезжать на Украину, следует из сегодняшнего
заявления главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря
Баринова. Он привел данные последнего опроса, который был направлен конкретно
на представителей крымско-татарского населения. По словам чиновника, 82%
крымских татар заявили, что хотят остаться в Крыму, а десять
процентов готовы поменять место жительства в пределах полуострова. Еще два
процента респондентов выразили готовность переехать в другой российский
регион. Баринов отметил, что эти цифры свидетельствуют об изменении жизни
крымских татар в лучшую сторону.

Тем временем
сегодня, 27 февраля в крымских городах, как впрочем, и во всей России, отметили
 День сил специальных операций. В центре
Симферополя, у памятника "Вежливым людям" прошла акция,
посвященная новому празднику. Крымчане возложили цветы к скульптурной
композиции.
День Сил
специальных операций был учрежден указом президента Российской Федерации
в 2015 году. 27 февраля 2014 года в Крыму силовики блокировали важные
административные здания республики и военные объекты Украины с целью
обеспечить мирное проведение всекрымского референдума. Операция проходила
при поддержке местного населения. На референдуме подавляющее большинство
жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года
республика официально вошла в состав Российской Федерации.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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